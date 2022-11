Gripe Aviar en el Perú: Todo lo que debes saber para cuidar tu salud y la de tus familiares

Gripe Aviar: Consejos para cuidar tu salud | RPP Noticias

La gripe aviar altamente patógena, también conocida como Influenza A H5N1, mantiene en alerta a la población. Ante esto, Sergio Recuenco, médico epidemiólogo con especialidad en zoonosis, brindó consejos importantes para no contraer esta enfermedad que se transmite de animales a humanos.

Los reportes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) confirmaron el hallazgo de al menos 3 mil pelícanos muertos en el litoral de Piura y otras 400 aves de esta misma especie en Lambayeque, a causa de esta tipo de esta influenza aviar.

“Hay también bañistas en esta época que ya comienza el calor, también hay personas y grupos de rescatistas que se preocupan por las especies de animales silvestres, entonces no es inesperado que haya personas que quieran acercarse a animales moribundos y tocarlos y tratar de ayudarlos. Acá es una alerta: no acercarse, no tocarlos”, señaló el epidemiólogo a RPP Noticias.

Minsa intensificará la vigilancia epidemiológica para prevenir contagios.

Recuenco precisó que “esta cepa” que se ha encontrado sí es infecciosa y es más probable que se pueda pasar a personas, por eso la importancia de tener contacto cercano con estas aves.

“No acercarse a las aves, no tocarlas. El riesgo existe en que una persona o animales asintomáticos o con pocos síntomas, como hemos aprendido en la COVID-19, puedan estar transmitiendo la enfermedad sin morir o ponerse mal”, advirtió.

Además, remarcó que sería muy malo que en este tiempo cercano a las fiestas de fin de año, en los que el consumo de pavos y pollos incrementa dentro de la población, esta gripe llegue a alguna ave de corral que sirve para el consumo humano.

“Eso sería bastante alarmante en una época de Navidad, donde se consume pavos y pollos de la industria y de crianza artesanal”, indicó.

Aconsejan evitar tener contacto con aves silvestres que puedan estar contagiadas.

¿Cómo se contagia?

El experto explicó que el contagio con influenza aviar se origina a través de “gotitas” de secreciones que pueden caer en el ojo, la boca o la nariz, o cuando la persona se lleva las manos al rostro tras haber tocado a algún pelícano o ave contagiada.

“Es una infección respiratoria y es, exactamente, igual a un resfriado con la diferencia de que nosotros no podemos anticipar la severidad de esta infección. Puede ser muy leve, sin mayor importancia, pero puede ser tan grave que puede llevar a la muerte, sobre todo esta cepa”, alertó.

Aseguró que los síntomas recién pueden aparecer al tercer o cuarto día del contacto con un ave con la Influenza A H5N1

“El desarrollo es igual que cualquier resfriado o virus respiratorios, que producen fiebre, dolor de cabeza o malestar. Solo que en este caso de influenza aviar lo que se ha reportado es que podría no haber fiebre”, agregó.

Pero no debe generar miedo...

El reconocido médico veterinario Pancho Cavero también se pronunció: “¡Atención! Se ha activado una alerta sanitaria. El Senasa ha activado la alerta sanitaria y esto no debe generar miedos, al contrario, es justamente para prevenir que llegue a mayores”.

“Se ha detectado N1H5, influenza aviar de alta patogenicidad y alto riesgo también para el humano, justamente por eso se hace estas acciones. Hay una cantidad increíble de pelícanos que ya han sido diagnosticados con esta enfermedad”, manifestó

Añadió que no se quiere es que esto siga “avanzando” y que pase a aves de producción, y lo peor de todo que esto llegue al humano, aunque “no existe todavía” ningún caso al respecto.

“Pero si ven aves, si ven pelícanos no se acerquen. Avisen a las entidades, al Senasa”, expresó.

