Bancadas de izquierda proponen una comisión especial entre el Gobierno y el Congreso para superar la crisis política

Perú Libre se devidió en varios bancadas, entre ellas, el Bloque Magisterial. (Andina)

Mientras que un sector de la oposición tomó la decisión radical de ir por la tercera moción de vacancia del presidente Pedro Castillo, otro apuesta por un nuevo intento de diálogo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para evitar que la crisis política se agudice más de lo que está.

Parlamentarios de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Cambio Democrático e Integridad y Desarrollo presentaron una moción de orden del día para que se instale una comisión especial que trate de tender puentes entre ambos poderes.

“Aprobar la conformación de una comisión especial para la gobernabilidad y el orden constitucional para que mediante el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se logre el bienestar general del país durante el actual periodo de sesiones 2022-2023″, se lee en el documento.

Así, la tarea de esta comisión especial es que se busque un acercamiento en el más breve plazo con el presidente Castillo y otros representantes del Ejecutivo. Además, “realizar esfuerzos y actividades de consensos a fin de evitar el quebrantamiento del Estado de Derecho y el Orden Constitucional”.

Moción que busca instalar una comisión de diálogo entre el Congreso y Ejecutivo.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo para que, en el plazo más breve, conforme y acredite una comisión especial de alto nivel encargada de establecer el diálogo con su homologo del Poder Legislativo a efectos de salir de la actual crisis de gobernabilidad, conforme al artículo primero de la presente moción”, cierra la misiva.

El congresista no agrupado Edward Málaga presentó ayer la tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo La moción de orden del día 4904, que busca declarar la “incapacidad moral permanente” de Castillo, debe darse cuenta en el Pleno. Allí, se debería discutir la admisión a debate que se necesitaría más de 50 votos. En el documento de Málaga se cuenta con 67 firmas, por lo que resulta asegurado que sea aprobado por la representación nacional.

En el portal web vacanciaya.com se encuentra los nombres de los firmantes. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Hitler Saavedra y Ángel Azurín (Somos Perú) y Juan Burgos (Podemos) pusieron sus rúbricas.

José Williams, titular del Parlamento, dio cuenta ayer de la tercera moción de vacancia durante el Pleno que se realiza para la discusión del presupuesto de la República para el 2023. Mencionó que este jueves se debatirá la admisión del documento.

Edward Málaga comentó que espera tener “mejor suerte” que en las mociones anteriores, en las que la vacancia presidencial terminó archivada. (Andina)

Si se formaliza esto, el presidente Castillo será citado para que responda punto por punto de la moción de vacancia dentro del plazo de 10 días hábiles de ser notificado. Puede asistir acompañado por su abogado que también complementa su defensa por un tiempo de una hora. Luego, los congresistas inician el debate y todo culmina con la votación final. Se requieren de 87 votos para destituir al jefe de Estado.

“Nada puede garantizar el número final de votos, todos sabemos que las voluntades cambian. No les sorprenda que el Ejecutivo intente captar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. Yo no me confiaría en los números que tenemos, pero sí tengo la certeza por el mejor camino que es el momento más cercano que hemos estado a una vacancia presidencial”, dijo el congresista Málaga.

