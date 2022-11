Marcos López y su reacción al enterarse que Latina TV no transmite el España vs Alemania por Mundial Qatar 2022

Marcos López no pudo ver el España vs Alemania del Mundial Qatar 2022 en su televisión y publicó comentario irónico en contra de Latina.

Latina TV viene siendo criticada por no transmitir todos los partidos del Mundial Qatar 2022 y esta vez un jugador de la selección peruana se sumó a los malos comentarios contra la cadena televisiva. Se trata de Marcos López, quien quiso ver el España vs Alemania por el grupo E, no obstante, no pudo. Así fue su reacción en redes sociales.

El lateral de 23 años levantó su queja a través de sus stories de Instagram. “¿Latina es el canal del Mundial?”, escribió acompañado de un emoji. En seguida, subió otra publicación viendo el partido entre las selecciones europeas a través de DirecTV. “Ni modo”, puso.

El integrante de la ‘bicolor’ no fue el único que mostró su malestar por la programación de Latina TV. Miles de peruanos se pronunciaron por Twitter al darse cuenta que el canal de televisión está pasando una película. El hashtag “Kung Fu Panda” se volvió en tendencia.

Foto: Twitter.

¿Por qué Latina TV no trasmite todos los partidos?

El mismo canal de televisión le respondió a un usuario a través de Instagram. “Según acuerdo regional, tanto para Perú como para 16 países de la región, se tiene permitido transmitir 36 partidos en vivo”.

Foto: Instagram.

No obstante, Latina TV se ha visto envuelta en una polémica por una publicidad. Indecopi, por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, abrió un proceso de investigación contra la empresa televisiva, la cual podría ser sancionada con una multa de tres millones de soles.

Partidos de fase de grupos del Mundial Qatar 2022 que Latina TV transmitirá

- Corea del Sur vs Ghana (Lunes 28 de noviembre / 8:00 horas)

- Portugal vs Uruguay (Lunes 28 de noviembre / 14:00 horas)

- Países Bajos vs Qatar (Martes 29 de noviembre / 10:00 horas)

- Gales vs Inglaterra (Martes 29 de noviembre / 14:00 horas)

- Australia vs Dinamarca (Miércoles 30 de noviembre / 10:00 horas)

- Polonia vs Argentina (Miércoles 30 de noviembre / 14:00 horas)

- Japón vs España (Jueves 1 de diciembre / 14:00 horas)

- Corea del Sur vs Portugal (Viernes 2 de diciembre / 10:00 horas)

- Camerún vs Brasil (Viernes 2 de diciembre / 14:00 horas)

