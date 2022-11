Usuarios explotan contra Latina por transmitir ‘Kung Fu Panda’ en lugar de Alemania vs España

Cibernautas explotan contra Latina por no transmitir el Mundial Qatar 2022. (Captura)

Este domingo 27 de noviembre el canal de Latina Televisión recibió múltiples críticas por no transmitir el partido España vs. Alemania. Los usuarios en redes sociales comenzaron a quejarse de que el considerado ‘canal del Mundial’ no emita uno de los enfrentamientos más esperados y en su lugar se vea la película infantil “Kung Fu Panda”.

“No soy mucho de ver Fútbol, pero mi papá estaba muy animado de ver el partido Alemania vs España y resulta que “el canal del mundial” está transmitiendo Kung fu Panda. De 4 partidos sólo pasan 1, ¡una burla!”, escribió una usuaria muy apenada por su familiar.

“Yo solo puse ese canal para ver los partidos que dijeron pasar, al menos pensé que pasarían los partidos más importantes y prefieren Kung Fu Panda”, “¿Cómo que el canal del mundial está transmitiendo Kung Fu Panda mientras se juega el España vs. Alemania? El papelón más grande en la historia de la televisión peruana”, expresaron otros cibernautas en Twitter.

Incluso, algunos internautas no dejaron de convocar al El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) al considerar que el canal de la Av. San Felipe está engañando a sus consumidores y realizan publicidad incierta.

“LATINA TV NOS ESTÁ ESTAFANDO A TODOS LOS PERUANOS, HOY DOMINGO QUE TODOS ESTAMOS EN CASA Y QUEREMOS VER ESPAÑA - ALEMANIA, EN ESTOS MOMENTOS TRANSMITEN KUNG FU PANDA. INDECOPI DEBE INTERVENIR INMEDIATAMENTE. ENGAÑO AL CONSUMIDOR. OPINIONES”, “Más allá de que puedes suscribirte a Directv, no puedes venderte como “El Canal del Mundial” si en vez de pasar un Alemania - España pasas Kung Fu Panda y no vengan con que es oferta y demanda, porque ahí hay hasta publicidad engañosa”, escribieron.

Cabe mencionar que, a través de las plataformas digitales de Latina Televisión se dio a conocer que la emisión del Mundial Qatar 2022 se iba a cumplir, aunque no siempre en directo. “Latina transmitirá 32 de los 64 partidos EN VIVO, mientras que los 32 partidos restantes podrán verse EN DIFERIDO un día después a través de Latina Play y el app de Latina”, se lee en la publicación.

Asimismo, publicaron la lista completa de los encuentros que se darían en vivo y en repetición, donde se detalla que el último enfrentamiento entre los equipos europeos se emitirá en diferido.

Marcos López y su fastidio por no ver el España vs Alemania

Marcos López utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para levantar su queja por no poder ver el España vs Alemania por el grupo E. El lateral de 23 años expresó su fastidio contra Latina Televisión al ver que no se estaba transmitiendo el encuentro.

“¿Latina es el canal del Mundial?”, escribió acompañado de un emoji. En seguida, subió otra publicación viendo el partido entre las selecciones europeas a través de DirecTV en uno de sus dispositivos electrónicos. “Ni modo”, puso.

