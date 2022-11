Fiorella Otero, la talentosa peruana que estuvo detrás de la coreografía de JungKook que abrió el Mundial Qatar 2022

Fiorella Otero, la coreógrafa y bailarina peruana de Dreamers. (Instagram)

Perú sí estuvo presente en el Mundial Qatar 2022. Aunque los seleccionados nacionales no lograron el pase a esta importante competencia, Fiorella Otero se encargó de dejar el nombre de nuestro país en alto.

Ella es co-fundadora de Brava Studio, una escuela de baile que se encuentra en Qatar, país al que se mudó luego de terminar sus estudios en Estados Unidos, donde se licenció en la carrera de periodismo. Pero, su pasión por el baile siempre estuvo presente, pues en la Universidad Estatal de Pensilvania fue coreógrafa e intérprete del Penn State International Dance Ensemble.

Sin embargo, decidió mudarse a Doha. Allí trabajó como periodista multimedia y también fue parte de grupos locales de salsa, logrando presentarse en congresos internacionales del género. Es en esta ciudad donde nace Brava Studio, por la pasión por la danza y las artes aéreas. Y este trabajo le ha permitido a la artista ser parte de la fiesta del fútbol más grande del mundo dejando el nombre del Perú en los ojos del mundo.

Otero se encargó de la coreografía de ‘Dreamers’

Una de las grandes sorpresas del día de la inauguración del Mundial Qatar 2022, fue la presencia del cantante coreano JungKook, integrante de BTS. El artista interpretó el tema ‘Dreamers’ en el inmenso escenario del Estadio Al Bayt en Al Jor.

Sin embargo, esta canción también tiene un videoclip y una coreografía detrás, que estuvo a cargo de la representante peruana. Fiorella Otero sorprendió en sus redes sociales al revelar que ella y su equipo de la escuela de danza, trabajaron de inicio a fin en esta nueva misión. Junto a un grupo de bailarines, dieron vida a uno de los temas que llamó poderosamente la atención en las redes sociales.

Fiorella Otero en el videoclip de Dreamers. (Youtube / FIFA)

La peruana, además de ser la creativa de este baile, también estuvo presente en el videoclip oficial donde aparece al lado de la estrella coreana. Por eso, hizo un post en su cuenta de Instagram en el que agradeció la oportunidad y expresó toda la felicidad de haber cumplido este sueño.

“No puedo creer que tenga el privilegio y el honor de decir que tuve la oportunidad de coreografiar y bailar para la Copa Mundial de la FIFA en el video musical ‘Dreamers’. Esta experiencia es algo que recordaré toda mi vida. Nunca, ni en mis sueños más salvajes, podría creer que tendría una gran oportunidad. Los sueños se hacen realidad. ¡Que alguien me pellizque, porque todavía no puedo creerlo!”, escribió en su publicación.

Fiorella Otero agradece la oportunidad de la FIFA. (Instagram)

Como era de esperarse, los seguidores peruanos expresaron todo su cariño, admiración y respeto hacia la coreógrafa. Muchos de los compatriotas se mostraron orgullosos de su trabajo y de la oportunidad de poner el talento peruano bajo la mirada internacional.

Usuarios felicitan el trabajo de Fiorella Otero. (Instagram)

También participó en más producciones para el Mundial

Además de la coreografía de ‘Dreamers’, Fiorella Otero trabajó junto a Ozuna y el rapero GIMS en su tema Arhbo, que también es parte del setlist mundialista. En esta ocasión, la peruana participó en el videoclip oficial, siendo una de las bailarinas al lado de estos grandes artistas internacionales. Este trabajo también fue elogiado en las redes sociales, dónde también agradeció la oportunidad.

Fiorella Otero en el tema Arhbo de Ozuna & GIMS. (Youtube / FIFA)

Pero, la bailarina peruana ha estado en más de una labor desde antes que inicie la temporada deportiva. Fiorella, estuvo incluida en una de las publicidades de Qatar junto a David Beckham. Aunque esta no está directamente ligada al fútbol, se trató de un llamado a hacer turismo en el país asiático durante la Copa del Mundo.

Fiorella Otero y David Beckham. (Instagram)

En este video, la artista se luce bailando junto a uno de sus compañeros, demostrando todo su talento por sí sola. Un hecho que también ha sido aplaudido en el ciberespacio.

Fiorella Otero en publicidad junto a David Beckham | Instagram

Por otro lado, fue parte de la publicidad del Aeropuerto Internacional Hamad, el mismo que se preparaba para recibir a miles de extranjeros durante la fiesta del deporte rey. En esta ocasión, junto a su estudio de danza, se encargaron de cada detalle y fue la peruana quien también destacó como una de las protagonistas.

Fiorella Otero en publicidad para Aeropuerto Internacional Hamad. (Instagram)

Feliz y agradecida por su trabajo

Hace unos días, Brava Studio cumplió cuatro años y esa fue una fecha especial para que Fiorella Oterno haga una reflexión sobre todos sus logros. A través de su cuenta de Instagram, la experta en baile escribió un extenso y emotivo mensaje de sus sueños y lo que ha alcanzado hasta el día de hoy.

“Desde niña era mi sueño tener un estudio de danza y estar rodeada de una comunidad de personas que compartían las mismas pasiones y sueños que yo. Cuando estaba pensando en la idea de abrir Brava Studio, me dije, si me gusta tanto algo, seguramente hay otras personas que piensan como yo y que quieren un espacio para sentirse cómoda, segura y feliz de hacer lo que les gusta. Y aunque tener un sueño y cumplir un sueño es algo hermoso, lo que es aún más hermoso es compartir ese sueño”, señaló en parte de su texto.

Fiorella Otero feliz por sus logros en la danza. (Insatgram)

Además, acompañó su publicación con fotografías de su infancia y también del proceso que vivió para iniciar con su estudio. Por ello, no dudó en agradecer todo lo bueno que viene viviendo. “Gracias a todas las personas hermosas que he conocido en esta aventura. Gracias por todas las lecciones que me has enseñado. Gracias por todas las oportunidades y gracias por dejarme compartir mi pasión cada día”, finalizó.

