Waldemar Cerrón hace mea culpa y confiesa que Perú Libre se arrepiente de haber acompañado a Pedro Castillo

Parlamentario también se pronunció sobre los temas más polémicos del Congreso.

Más directo que nunca. El parlamentario del partido oficialista, Waldemar Cerrón, reveló en la última edición de “Panorama” que miembros de Perú Libre se estarían arrepintiendo del apoyo que brindaron al presidente de la República, Pedro Castillo.

Del mismo modo, el legislador indicó que, bajo su perspectiva, el pueblo peruano no perdonará a la bancada política que representa, si no se cumple con el cambio de Constitución como propuso el mandatario peruano durante su campaña presidencial.

Además, el hermano de Vladimir Cerrón, aceptó durante una entrevista con el programa dominical emitida este domingo 27 de noviembre, que para toda la agrupación política que apoyo la campaña del actual jefe de Estado, no se está cumpliendo el ideario, por lo cual, recordó todo lo que se ofreció durante las diversas reuniones populares que se realizó en diferentes partes de Lima y provincias.

Waldemar Cerrón defendió la conformación de la Lista 3.

“Tenemos que hacer un mea culpa de haber conducido el tema político, a través del presidente actual, porque no está cumpliendo el ideario. No es personal, ojo. No es un tema de que se está distribuyendo la cuota de poder como mucha gente quiere decirlo”, señaló hace algunas horas en el noticiero de Panamericana Televisión.

“Nosotros hicimos una campaña, el cambio de Constitución y eso el pueblo peruano no nos va a perdonar si a corto, mediano o largo plazo no lo cumplimos”, añadió ante las cámaras de “Panorama” al ser consultado sobre los temas coyunturales más polémicos de la política peruana.

Congreso de la República

En otro momento de su participación en “Panorama”, Waldemar Cerrón criticó que el Congreso, desde el primer día, ha intentado vacar al presidente Pedro Castillo, sin embargo actualmente, según su opinión, busca otras alternativas como la suspensión, pero sin tener las pruebas para sustentar su destitución.

“Los ideales no tienen precio, son dignos y firmes de cada persona. La administración de justicia debería encargarse de ellos (las investigaciones). Ahorita el Congreso está pasando como si fuese el inocente y no se informa del plan golpista que tenía desde el inicio”, precisó ante las consultas de Mávila Huertas, conductora del programa dominical.

Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, descartó respaldo a la cuestión de confianza de Aníbal Torres.

“Yo no defiendo a Pedro Castillo por si acaso porque para eso tiene a sus personajes del entorno, pero no puedo permitir que aprovechando del Poder Legislativo se distraigan en vacancias”, agregó el congresista ante miles de televidentes.

Por otro lado, el legislador se pronunció sobre la reciente designación de Betssy Chávez como premier en reemplazo de Aníbal Torres. Al ser consultado por la periodista de “Panorama” si sería una provocación del gobierno, el parlamentario manifestó que la disolución del Congreso, bajo su punto de vista, no es constitucional.

“Yo no considero que sea constitucional (cierre del Congreso). Hay una ley que se aprobó que indica que el gobierno no puede ponerse en temas constitucionales. Tendríamos que derogar la norma”, manifestó durante la entrevista.

Dato

Es importante resaltar que, Esdras Medina, congresista de Somos Perú, indicó que la moción de suspensión para inhabilitar 12 meses al presidente de la República, Pedro Castillo, será presentada hoy lunes 28 de noviembre.

De acuerdo a la información brindada por el parlamentario, ha unido su moción a la que impulsa la bancada de Avanza País, que previamente ya había confirmado la combinación de ambos documentos para lograr las firmas necesarias, a fin de presentar la iniciativa ante el Pleno.

