Carlos Anderson pide a bancadas debatir una moción de vacancia ante la amenaza del cierre del Congreso

Carlos Anderson, congresista no agrupado.

El congresista Carlos Anderson indicó que las bancadas deberían discutir hoy una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ante la posibilidad de que se interponga una segunda cuestión de confianza por intermedio de Betssy Chávez, quien es su flamante titular del Consejo de Ministros.

“El objetivo es cerrar el Congreso, no cabe ninguna duda. Si alguien desconoce la ley, ignora la sentencia del Tribunal Constitucional y quiere arrasar con todo como si fuera un tanque, está mostrando toda su voluntad antidemocrática y lo hace por una sola razón: ellos no quieren ningún control, ni que el presidente esté siendo investigado. Es un acto de desesperación”, declaró.

Además, Anderson añadió que “aquí se trata de matar a morir. Así que yo, por lo menos, estoy exigiéndole a las bancadas que hoy pongamos en juego la moción de vacancia, porque sencillamente no hay otra forma”. El parlamentario también enfiló sus críticas contra Chávez, a quien calificó como la “versión femenina y juvenil” de Aníbal Torres.

“Al final cada quien se quitó la careta. [Ambos tienen] el mismo espíritu y la misma vocación antidemocrática, está allí expresada”, precisó.

Pedro Castillo dijo que es respetuoso de la democracia. (Flickr Presidencia)

Cuestión de confianza

La primera ministra Betssy Chávez decidió confirmar la interpretación de la cuestión de confianza que decidió ser rechazada de plano por la Mesa Directiva. En este sentido, indicó que el Ejecutivo lo ha calificado como la primera negación de confianza.

“El Legislativo ha mutilado la cuestión de confianza. Nosotros hicimos un acta, en la cual indica que la resolución suprema por la cual se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres, (…) donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la cuestión de confianza”, afirmó en conversación con TV Perú.

Asimismo, mencionó que si esta interpretación ocasiona que no le brinden la confianza a su Gabinete Ministerial no se opone, dado que no “puede obligar al Legislativo que lo hagan”. También, sostuvo que el Congreso de la República pone sus “condiciones” para la cuestión de confianza.

“Un sector del Congreso decidió modificar el procedimiento de cuestión de confianza, el cual era prerrogativa del Ejecutivo; así como tienen la prerrogativa de la interpelación y la censura”, precisó.

Betssy Chávez se pronunció sobre el rechazo de cuestión de confianza|VIDEO: TVPERÚ

Al comienzo de esta entrevista también indicó que es la primera presidenta del Consejo de Ministros más joven.

¿Nueva cuestión de confianza?

La titular del Gabinete Ministerial también manifestó que no buscan cerrar el Parlamento, a pesar de la interpretación. Por lo que descartó que presenten una segunda cuestión de confianza.

“No hay la intención (cerrar el Congreso). (...) Todos tienen el chip en su cabeza que voy a cerrar el Congreso, yo también soy parlamentaria, creo en el equilibrio de poderes. El hecho que uno exprese firmeza, no quiere decir soberbia; pero cuando vaya a pedir puentes de diálogo no quiere decir que no vayamos a tomar decisiones”, mencionó.

Desde ese punto, dijo estar de acuerdo que está de acuerdo que el Congreso cumpla con su periodo de cinco años, pero también que suceda con el Ejecutivo. “Los ciudadanos han elegido un Gobierno para el 2026″, agregó.

