Esdras Medina presentaría hoy una moción de suspensión contra Pedro Castillo

Esdras Medina es investigado por plagio de informe de la Contraloría y violencia contra la mujer.

El congresista Esdras Medina (Somos Perú) indicó que hoy presentaría una moción para suspender al presidente de la República, Pedro Castillo, en el ejercicio de su cargo. Indicó que se busca declarar la “incapacidad temporal” y suspenderlo del cargo por 12 meses.

Medina añadió que sus colegas de la bancada de Avanza País se han sumado a su iniciativa. Mencionó que solo faltan cerca de dos o tres firmas para la presentación de ese recurso que se da porque percibe la falta de consenso del Gobierno.

“Nosotros, por el bien del país y para la salida constitucional, hemos juntado las dos mociones [de suspensión contra el presidente], hemos trabajando y estamos sacando en una sola. El equipo técnico se ha juntado, hemos trabajado, esa moción ya es consensuada. Está Avanza País, Somos Perú, algunos congresistas, no están bancadas”, declaró a Canal N.

Te puede interesar: MTC habría contratado por miles de soles al hermano de Richard Rojas, jefe de campaña de Pedro Castillo

“Estamos por llegar, yo creo que el lunes concretamos, nos faltan dos o tres firmas más para presentarlo. Desde aquí el llamado a los congresistas porque desde aquí se nota que el Ejecutivo no tiene el deseo de llegar a concertar, sino tiene un deseo de polarizar al país y no podemos estar peleándonos”, apuntó.

Pedro Castillo es el presidente de Perú. (Flickr Presidencia)

Medina también cuestionó que los ministros de Estado defiendan ante la población al mandatario por las denuncias fiscales en su contra y no prioricen la labor en sus respectivos sectores.

“Lo vamos a suspender 12 meses para que él pueda decir: ‘bueno tengo 51 denuncias’. Un presidente no puede estar en esta situación, teniendo tantas denuncias y sentarse y pedir a cada ministro que lo defienda. Los ministros se dedican a defender todas las denuncias y no realizan su trabajo”, lamentó.

Días atrás, Infobae recogió las impresiones de los constitucionalistas Omar Cairo y Pedro Grández frente a esta nueva medida para acabar con el gobierno de Castillo.

Te puede interesar: Waldemar Cerrón hace mea culpa y confiesa que Perú Libre se arrepiente de haber acompañado a Pedro Castillo

“La incapacidad temporal es la incapacidad material para ejercer el cargo como un problema físico o mental. En estos momentos, no existe ninguna de estas dos circunstancias. No se puede considerar incapacidad al hecho que el Congreso considere que el presidente es sospechoso de graves y múltiples crímenes. No es válido utilizar este argumento para declarar su suspensión en base al artículo 114″, anotó Cairo.

Moción que buscaría suspender al presidente Pedro Castillo.

“¿Cómo podría ser alguien inmoral o delincuente transitorio? No tiene sentido. Eso puede ser para la incapacidad material y, ahí, podría ser suspendido un año para tratarse algún problema de salud, físico o mental. La suspensión no es un castigo a la inmoralidad, al hecho que pueda ser un delincuente, sospechoso o pueda estar investigado”, mencionó.

Por su parte, Grández recalcó que el Congreso está forzando para que el presidente de la República ya no tenga que ir a un procedimiento de amparo, sino a “mecanismo de represión de actos homogéneos”. “Es verdad que este mecanismo está pensando para el amparo, pero precisamente esta es una modalidad de protección de derechos fundamentales. El presidente podría, sobre la base de la sentencia del habeas corpus, pedir al Tribunal Constitucional la homologación; es decir, de estos actos del Congreso de la República [traición a la patria y suspensión presidencial]”, indicó.

¿Quién es Esdras Medina?

El congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, estudió una maestría en la Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Puno. Según la Sunedu, esta institución no logró el licenciamiento el 6 de marzo de 2020.

A lo largo de estos meses, el ex representante de la bancada de Renovación Popular ha recibido las visitas de representantes de de la Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro (AUF Perú), un colectivo integrado por siete universidades que no tiene autorización para operar.

Durante esos encuentros, Medina recogió sus demandas para tumbarse la reforma universitaria, lo cual no ha podido lograr.

SEGUIR LEYENDO