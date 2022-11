Indecopi abre investigación por publicidad engañosa sobre Qatar 2022 tras críticas a Latina TV por transmisión incompleta

Ante las críticas a Latina TV porque transmitirá solo 32 de los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció el miércoles que abrió una investigación preliminar sobre publicidad engañosa relacionada con el evento deportivo.

A través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD), la entidad estatal solicitó datos sobre todos los anuncios que se han difundido y se vienen propagando a efectos de verificar su veracidad.

La finalidad de la medida es “que en todo momento se cumpla con lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo N°1044) en beneficio de los consumidores”, señaló Indecopi en un comunicado.

La CCD realiza un monitoreo constante de la publicidad que se difunde en el mercado, con la finalidad de garantizar que la misma respete los derechos de los consumidores y las normas de la publicidad comercial, se lee en la misiva.

“Al respecto, se debe recordar que constituye un acto de engaño la difusión de publicidad de productos o servicios con alegaciones falsas o no sustentadas con pruebas idóneas que acrediten su veracidad, por lo que los proveedores o anunciantes deben de asegurarse de tener todos los sustentos para la publicidad que difunden”, indicó la Secretaría Técnica.

Asimismo, explicó que en caso de indicios de presuntas infracciones, la Secretaría Técnica de la CCD se encuentra facultada para iniciar, de ser el caso, procedimientos administrativos sancionadores, los cuales, de verificarse infracciones, podrían conllevar a la imposición de multas de hasta 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 3 millones 220,000.

Anuncio que desató críticas

Esta semana, el canal de San Felipe dio a conocer que emisión de todos los compromisos se iba a cumplir, aunque no siempre en directo. De la misma manera, difundió un enlace en donde dio a conocer la lista de encuentros, tanto los que serán emitidos de manera directa, como los que serán en diferido.

Disculpen, pero con qué entusiasmo alguna persona podría ver un partido diferido? Qué de interesante sería ver un partido diferido si se puede ver el resumen del partido por cualquier medio?

Dijeron que eran el "canal del mundial", pero se quedaron muy cortos con eso. — Cristhian S (@Cristhian__S) November 21, 2022

Entre los que destacan de la primera lista son los siguientes: Francia vs Australia, Portugal vs Ghana, Brasil vs Serbia, Inglaterra vs Estados Unidos, Argentina vs México, Portugal vs Uruguay, etc. Asimismo, los que podrán ser visualizados 24 horas después son: Argentina vs Arabia Saudita, España vs Costa Rica, Uruguay vs Corea del Sur, Holanda vs Ecuador, Francia vs Dinamarca, entre otros más.

Latina TV resaltó que luego de la disputa de la fase de grupos, la programación se desarrollará en vivo. Es decir, todos los encuentros de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final

Cabe mencionar, que los 32 encuentros en diferido se podrán ver a través de la página web de Latina Play o también descargando la app en tu dispositivo móvil (Android o iOS), registrándose de forma gratuita.

