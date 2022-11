Gabriel Costa: las notables estadísticas con Colo Colo que lo colocan como el mejor volante de la liga chilena 2022

Gabriel Costa ha sobresalido este 2022 con Colo Colo de Chile, siendo vital en obtención de liga chilena. (Guillermo Salazar)

Alianza Lima es uno de los pocos equipos peruanos que no ha dado a conocer sus salidas ni fichajes de manera oficial. Por ahí la partida de Arley Rodríguez confirmada por el propio jugador ha sido el único movimiento confirmado. Sin embargo, hay una larga lista de jugadores por los cuales el club está interesado. En ese sentido, en los últimos días se habló de la inminente contratación de Gabriel Costa proveniente de Colo Colo, y que en la última temporada ha arrojado unas notables estadísticas que lo colocan como el mejor volante del Campeonato PlanVital de Chile.

El portal especializado, Portal Labs Perú, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter los números que el ‘Gabi’ logró a lo largo de la temporada 2022 con el ‘Cacique’. En ella, resalta los 10 goles que anotó, siendo el mediocampista más goleador del certamen. Además, fue el que más disparos al arco tuvo (22) y el que más goles produjo (14). Pero eso no fue todo, ya que fue el que más ocasiones generó en ataque (7) y el segundo que más pases claves otorgó (51).

Gabriel Costa y sus estadísticas con Colo Colo en la liga chilena 2022.

La trascendencia del jugador nacido en San Carlos, Uruguay, en Colo Colo se puede ver reflejada en estas estadísticas, que, en gran parte, sirvieron para colaborar en la obtención de la liga chilena y la Supercopa de Chile. También tuvo participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, aunque su equipo no tuvo mucha suerte y fue eliminado en primeras instancias.

Ahora, estas cifras habrían cautivado a Alianza Lima, que en las recientes semanas ha luchado con su similar de Chile para quedarse con los servicios del futbolista. De hecho, este último tuvo varios ofrecimientos de parte de los ‘albos’ para renovar su contrato que vence a final de año. Y si bien en un principio había llegado a un acuerdo para seguir en tierras ‘mapochas’, el notable esfuerzo de parte de los ‘íntimos’ en contar con sus servicios generó dudas en el jugador, que empezaba a considerar su oferta con más agrado. Fue así como en los últimos días habría alcanzado un acuerdo por dos temporadas con los ‘aliancistas’, cuya oferta habría sido más alta en cuanto a lo económico.

Gabriel Costa le pondría fin a su etapa de cuatro años en Colo Colo y volvería a Alianza Lima. (Colo Colo)

La intención del conjunto ‘victoriano’ no es otro que armar un plantel que compita, no solo por mantenerse en la cima del fútbol peruano, sino que además para competir palmo a palmo con los más grandes del continente en la Copa Libertadores. En esa línea, es importante recalcar la racha negativa de 33 partidos sin conseguir el triunfo en este torneo, por lo que le urge tener un equipo que pueda dar la talla y avanzar a los octavos de final.

Gabriel Costa y su acercamiento con líderes de Alianza Lima

Pablo Míguez, polifuncional futbolista de Alianza Lima, confesó que habló con Gabriel Costa y le comentó de la chance de regresar a La Victoria. Y si bien el fichaje no está cerrado, el popular ‘Cotorra’ reconoció mantener constante comunicación con él al respecto. “Siempre hablo con ‘Gabi’. Tengo una amistad con él. Nos comunicamos siempre, cuando salió campeón en Chile, y también me felicitó por el campeonato. Esta última semana hubo contacto. Me dijo que está todo muy cerca, no voy a confirmar nada, pero me dijo que Alianza Lima está haciendo bien las cosas y está viendo lo mejor para él. Y ojalá que lo mejor sea Alianza. Otros compañeros también lo han llamado y le han dicho que sería lindo que vuelva”, sostuvo.

Pablo Míguez: "Voy a ir a traerlo a Gabriel Costa"

