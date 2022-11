Rodrigo Ureña dio a conocer su ambicioso objetivo con Universitario

Foto: Universitario.

Rodrigo Ureña fue presentado como nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para la Liga 1 2023. El volante chileno llegó procedente de Deportes Tolima, club en el que estuvo una sola temporada. El flamante fichaje explicó las razones que lo motivaron a firmar por los ‘cremas’ y trazó su objetivo en la siguiente temporada.

El mediocampista de 29 años dio a conocer los aspectos que ponderó para jugar en el Perú: “Me motivó el proyecto deportivo y el convencimiento que tuvieron para llevarme al club. Llegaron a Colombia a buscarme muy convencidos. Universitario de Deportes reúne muchas cosas que me gustan: es un equipo grande, tiene buenas canchas y un estadio propio”, dijo en declaraciones para ADN Deportes.

Rodrigo Ureña contó cuales son sus objetivos en Universitario: “Mi meta es poder quedar campeón del fútbol peruano. Donde he ido he tenido la posibilidad de levantar títulos, espero que esta no sea la excepción. Toca trabajar muy duro y hacer las cosas bien de forma silenciosa, como ha sido mi forma de trabajar”.

‘Pitbull’ Ureña comentó como fue su paso por América de Cali y Tolima de Colombia en las últimas temporadas: “Estos tres años fueron buenísimos para mi carrera. Jugué tres Copa Libertadores seguidas y en el último año clasifiqué a octavos de final. Quedé campeón con ambos equipos. Dejé bien parado al fútbol chileno, al profesionalismo y por cómo nos desenvolvemos fuera de la cancha”.

El volante concluyó que aún espera continuar su carrera fuera de su país: “Tengo 29 años, me queda mucha carrera. Espero seguir jugando a buen nivel y disputando torneos internacionales, eso te termina separando del resto. Si se puede estar disputando Copa Libertadores o Sudamericana siempre será importante, así es como veo el fútbol”.

La llegada de Ureña a los ‘merengues’ significa su primera experiencia en nuestro país. Anteriormente, paseo su fútbol por la Universidad de Chile, Cobresal, Unión Española, Deportes Temuco, Palestino, Antofagasta, el ‘rojo’ y el ‘equipo de la tierra firme’. Logró salir campeón en seis oportunidades en las ligas de Chile Colombia.

Nueva ilusión crema

Universitario disputará la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2023 y la Liga 1. Y la dirigencia conforma el plantel que afrontará la próxima campaña.

El club ‘merengue’ anunció hasta el momento a seis fichajes: Matías Pérez Guedes, José Rivera, Hugo Ancajima, José Luján, Horacio Calcaterra y Ureña. Además, confirmó las renovaciones de contrato de José Carvallo, capitán del equipo, Jorge Murrugarra y Alexander Succar.

Dejaron el equipo ‘crema’: Federico Alonso, Nelinho Quina, Gerson Barreto, Brayan Velarde, Alberto Quintero, Guillermo Larios, Rodrigo Vilca, Iván Santillán y Hernán Novick. ‘Chiquitín’ y Santillán continuarán su carrera en Cienciano y Vilca regresó al Newcastle de Inglaterra.

