Sergio Leal recordó su etapa en Sporting Cristal: “Era un equipo muy grande. Jugaba bien al fútbol”

Sporting Cristal es uno de los clubes más grandes del Perú. A lo largo de su historia ha tenido a grandes jugadores como Alberto Gallardo, Julio César Uribe, Fernando Mellán, entre otros, que escribieron las páginas de esta institución. Por ello, el paso que ha dejado el equipo ‘celeste’ en varios futbolistas ha causado un gran impacto en sus carreras. Este es el caso de Sergio Leal, quien recordó su etapa en dicha entidad, resaltando la magnitud que tiene en el país.

Esto sucedió en el 2005, cuando el uruguayo militaba en Peñarol de su país, pero a pesar de ser uno de los mejores elementos de ese equipo, tuvo un problema con un compañero que le obligó a salir. Ahí fue donde apareció la opción de sumarse al conjunto ‘rimense’. “Cuenta Diego Rebagliati que le pide un jugador a Enzo Francescoli y al ‘Tano’ Gutiérrez, y salta mi nombre. ‘Chemo’ era entrenador de Cristal y acepté ir. Yo conocía al club porque siempre estaba en las Libertadores y por el ‘Bola’ Lima, muy buena persona y excompañero que había jugado en Cristal. Cuando estuvimos en Peñarol, él me comentaba de Cristal, que era un buen equipo y todo”, contó para el programa La Entrevista de GOLPERU.

Magnitud de Sporting Cristal en Perú

En eso, reconoció que si bien tenía conocimiento del club peruano, no sabía de la grandeza y lo que implicaba en el país. “Cuando llegué a Cristal no sabía de la dimensión que tenía en el fútbol peruano y lo que era Perú en tema de cantidad. Uruguay es grande, Peñarol es gigante, pero Perú tiene 45 millones de habitantes. Y cuando estoy en Perú, Cristal empieza a andar bien, vinieron Nike y adidas a hacerme contrato. Yo dije: ‘este es un equipo muy grande’”, comentó.

Sergio Leal vistió la camiseta de Sporting Cristal entre 2005 y 2006. (Difusión)

Diferencias entre Perú y Uruguay

Pero eso no fue todo, ya que el exdelantero reveló las diferencias entre el balompié nacional con el ‘charrúa’. “Yo llego muy bien entrenado y me sorprendió el fútbol peruano. En Uruguay no tenía espacios, la paraba y venían tres con la plancha en alto. En cambio, en Perú los defensores me daban dos o tres metros”, señaló.

Sporting Cristal del 2005

Además, Sergio Leal expresó su asombro por el gran equipo que tenía Sporting Cristal el 2005, nombrando a compañeros con los que compartió y fueron determinante en la consagración de esa temporada. “Cristal jugaba al fútbol que era un disparate. El ‘Patito’ Quinteros, el ‘Camello’ Soto, Carlos Zegarra, ‘Cholito’ Prado, un montón de gente con muy buen pie. Luis Alberto Bonnet que era mi ‘9′, Lobatón que no jugaba porque era más joven y alternaba. Se jugaba espectacularmente al fútbol”, mencionó.

Sergio Leal levantando el trofeo de campeón nacional el 2005 con Sporting Cristal. (Difusión)

Evidentemente, la calidad de dichos jugadores ayudó a que el uruguayo pueda desempeñarse óptimamente, ya que su perfil era distinto al típico futbolista de su país: con garra y rústico. Tenía técnica y sabía asociarse. “Me adapté muy rápido porque era técnico y veloz. Me daban espacios y yo hacía daño”, expresó Leal, quien también tuvo un paso por la Universidad San Martín.

Mejor jugador peruano y mejor técnico

Por último, Sergio Leal manifestó que Jorge Soto es el mejor jugador peruano con el que jugó. “El ‘Camello’ Soto era un fenómeno. Tenía una arrancada y pata larga. Tenía un ida y vuelta terrible”, dijo. Asimismo, dejó en claro que José Guillermo Del Solar, DT que lo llevó a Sporting Cristal, es uno de los mejores que tuvo en su carrera.

