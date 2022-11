Pedro García aseguró que Alemania se recuperará de la derrota ante Japón en el Mundial Qatar 2022

El reconocido periodista argumentó que los 'teutones', por historia, sabrán reponerse ante ese duro resultado.

La selección de Alemania cayó 1-2 ante Japón en el inicio del Grupo E del Mundial Qatar 2022. Los ‘samuráis’ remontaron el marcador ante ‘teutones’ en el segundo tiempo. El periodista Pedro García afirmó que los dirigidos por Hansi Flick podrán superar este mal momento, pese a la derrota en el debut.

“Si hay un país que a nivel mundial tiene una capacidad de remontar situaciones adversas es Alemania. La historia realmente pesa en los mundiales. Alemania tiene capacidad de reacción y de remontar. Lo ha generado y producido en campeonatos del mundo. Alemania perdió 8 a 3 en un mundial y salió campeón”, sostuvo García en Movistar Deportes.

El comunicador mencionó que aunque los europeos puedan sobreponerse, hay la posibilidad de que no clasifiquen a los octavos de final del Mundial Qatar 2022: “Alemania tiene esas cosas. Yo creo que con Alemania tenemos que esperar una reacción. No sé si le alcance para clasificar, quizás lo empata y gana el otro y no le da”.

Su compañero Michael Succar, comparó la victoria de Japón con la de Arabia Saudita ante la ‘albiceleste’: ”Está dos escalones por debajo, después de analizar en donde juegan los futbolistas japoneses, del batacazo de Arabia Saudita. Si es batacazo. Si es sorpresa, pero hay argumentos para, incluso en la previa, pensar que Japón podría ser un rival más poderoso de lo que creíamos que iba a ser Arabia Saudita con Argentina”.

Alemania vs Japón

La selección de Japón dio la segunda sorpresa de la Copa del Mundo y venció 2-1 a la selección alemana. El primer gol del encuentro llegó gracias a que el guardameta Shūichi Gonda derribó en el área a David Raum, hecho que fue cobrado como penal por el árbitro. Gündoğan ejecutó y abrió el marcador. Sin embargo, los pupilos de Hajime Moriyasu remontaron con tantos de Dōan (75′) y Asano (83′). El VAR le anuló una diana a Kai Havertz por posición adelantada.

Con respecto a esta caída, el delantero ‘teutón’, Thomas Müller, opinó: “Tenemos que procesar esto ahora. Aceptar la derrota nunca es fácil. Pero tenemos que seguir siendo objetivos: la derrota es fácil de analizar en términos futbolísticos, pero difícil de comprender emocionalmente. Si no eres eficiente en el fútbol, no ganaste, no ganas nada”.

Asimismo, el entrenador de Alemania, Hansi Flick, destacó la eficacia de su rival: “Es una brutal decepción, perdimos muchas ocasiones de gol. Y hay que reconocerlo: Japón claramente nos superó en términos de eficiencia”.

Japan's Takuma Asano, right, scores is side second goal during the World Cup group E soccer match between Germany and Japan, at the Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, Wednesday, Nov. 23, 2022. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

Siguientes enfrentamientos

Para la segunda jornada del Grupo E de Qatar 2022, Alemania enfrentará a España el domingo 27 de noviembre a las 14:00 horas de Perú en el estadio Al Bayt. La ‘furia roja’ goleó 7-0 a Costa Rica en el debut con un doblete de Ferran Torres. La selección de Japón se medirá ante los ‘ticos’ el mismo día desde las 5:00 horas.

Tabla de posiciones del Grupo E

Puesto | Selección | Puntos

1. España 3 puntos

2. Japón 3 puntos

3. Alemania 0 puntos

4. Costa Rica 0 puntos

