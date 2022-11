Pedro García predijo derrota de Argentina ante Arabia Saudita y luego sorprendió con análisis

Pedro García conmocionado con derrota de Argentina ante Arabia Saudita

Pedro García, periodista deportivo y panelista de ‘Al Ángulo’, volvió a ser noticia. En esta oportunidad, el comunicador se mostró bastante desconcertado tras la inesperada derrota de Argentina ante Arabia Saudita por la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Todo esto, luego de vaticinar un resultado negativo para el equipo de Lionel Messi.

Usuarios en redes sociales, e incluso compañeros de trabajo, no dudaron en felicitar al periodista, pues en la previa nadie creía que eso fuera posible. El marcador también sorprendió al reportero, quien reveló que en ningún momento se tomó la molestia de analizar al rival, pues según estadísticas, que algo así se diera, era sumamente complicado.

Durante el último programa de ‘Al Ángulo’, Michael Succar aprovechó la oportunidad para felicitar a su colega por tremendo acierto. “Me voy a adelantar a Pedro, porque lo que él ha hecho ayer no es cualquier cosa, lo digo con admiración. Todos estábamos en contra de su pronóstico y él se la jugó, quería reconocerle el gran anticipo”.

A lo que García no dudó en responder de la mejor manera e incluso se animó a lamentar el mal inicio de los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022. “Muchas gracias, pero no estoy contento con el resultado. Perdió Argentina y yo dije en el enlace que yo quería que esta selección pueda desarrollar su fútbol y tenga la capacidad de imponer su juego en el debut”.

Asimismo, aseguró que nadie esperaba que Arabia Saudita estuviera tan bien física y mentalmente, motivo por el cual, nunca nadie supuso que el rival podría ser superior a Argentina. “Para aclarar, yo en ningún momento dije que iba a ganar Arabia, lo que yo dije fue que podía ganar. El partido no estaba tan resuelto como parecía y habían muchos que no esperaban un resultado tan sorpresivo, incluyendo la prensa argentina”.

No obstante, señaló que muchos no estaban enterados de lo bien que se encontraba el conjunto ‘asiático’ en lo futbolístico. “No sé si la gente sabía quién jugaba en Arabia, admito que yo tampoco estaba muy informado de qué era exactamente Arabia. Lo que sí sabía era que se caracterizaba por ser un equipo muy intenso en la marca e impecable físicamente, algo con lo que Argentina tuvo problemas”.

Finalmente, manifestó que es muy común que cosas como estas sucedan en un Mundial. “A veces pasan cosas así y a Argentina ya le pasó anteriormente con Maradona en la cancha. Así se generó mi comentario y al final pasó lo inesperado”.

El día más triste de la era Scaloni

Tras la dura derrota del combinado ‘gaucho’ en su debut, la prensa argentina se refirió de manera muy contundente y criticó el desempeño de los capitaneados por Lionel Messi. ‘La Scaloneta’ perdió el invicto que tanto le costó conseguir y se fue del Lusail Stadium con las manos vacías.

El polémico periodista argentino Martín Liberman fue uno de los primeros en salir al frente y asegurar que muchos jugadores no estaban bien, pero lamentablemente el entrenador decidió apostar por ellos de igual forma.

“Parecía que Argentina tenía un camino simple a octavos, pero arranca perdiendo como le pasó como en Italia 1990. Inesperado en diversos aspectos. Fue superado de inicio a fin. En la semana, dijimos que habían jugadores tocados. Se erró en confiar en jugadores. El ‘Cuti’ Romero no estaba bien, Leandro Paredes hace mucho que no jugaba y el ‘Papu’ Gómez venía con dolencias. El DT decide ir con jugadores que se conocen, pese a que no están bien en lo físico”, sostuvo en su canal de YouTube.

Con gran actuación de Ángel Di María, la selección argentina aplastó 5-0 al cuadro árabe en amistoso internacional. (Video: TyC Sports).

