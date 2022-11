José Williams asistió a reunión privada con parlamentarios de oposición, confirmó congresista Rosselli Amuruz

Rosselli Amuruz habla sobre la reunión de la oposición en su casa. Canal N

Parlamentarios de la oposición buscarían una moción de suspensión contra el presidente de la República, Pedro Castillo, tras varios intentos fallidos de separarlo del cargo. La parlamentaria de Avanza País, Rosselli Amuruz, confirmó que la reunión se llevó a cabo en su vivienda junto a otros legisladores de diferentes bancadas, así como también estuvo presente el titular de la Mesa Directiva, José Williams Zapata.

“Estuvo el almirante como les digo, el general (José Williams Zapata) también estuvo. (...) Él no, necesariamente, como presidente, sino como representante de Avanza País. Ahí todos hemos participado como parlamentarios”, reveló la legisladora Amuruz sobre la reunión a los medios de comunicación.

Sin embargo, luego quiso retirar sus palabras alegando que cuando se habló de la suspensión, el presidente del Congreso no se encontraba presente. “Fue un comentario que propuse, que me pareces que es la idea del Congreso. (…) Simplemente quería ver las posturas de los congresistas que estaban en ese momento presentes”, expresó.

La parlamentaria Amuruz, también, indicó que esta reunión fue un “acuerdo de todos” y no fue convocada por ningún colega en específico. “Yo ofrecí mi casa con todo el gusto del mundo. A raíz de la coyuntura era necesario una reunión”, añadió.

Presidente del Congreso estuvo en la reunión donde se habló de la moción de suspensión contra el jefe de Estado

¿Reunión clandestina?

Ante un “encuentro clandestino” de los legisladores de oposición, recalcó que no es así y que ellos no tienen por qué emitir un comunicado cuando el Congreso se reúne. Además, mencionó que en esta reunión se conversó de varios temas como el fallo del Tribunal Constitucional en el caso del jefe de Estado y la posible moción de suspensión, pero afirmó que la última no tuvo más detalles.

“Quienes han participado son Avanza País, Fuerza Popular, Renovación y Alianza para el Progreso. Estuvo el almirante Montoya. Se tocó el tema (moción de suspensión), yo lo toqué, pero no hubo ningún acuerdo. Hay muchas posturas. Hay algunos que piensan que no es el momento y otros que sí. Entonces, yo creo que hace rato es el momento de suspenderlo y vacarlo”, mencionó.

De aprobarse propuestas de Esdras Medina, Pedro Castillo sería suspendido del cargo por doce meses.

Moción de suspensión

Hace algunas horas, el congresista Esdras Medina anunció que impulsará esta moción que puede terminar con suspenderlo del cargo por 12 meses. Asimismo, la congresista Rosselli Amuruz afirmó que sí se habló del tema y espera tener el respaldo de sus colegas.

“Sí se trató de la suspensión, pero no hubo acuerdo. (…) Estamos analizando en nuestra bancada Avanza País. Digamos que su postura por qué no se le consulta a él de manera directa. (…) Me sorprende que se filtre información”, mencionó.

Este sería un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo. Hasta el momento, no se ha pronunciado otro parlamentario, pero negó que la segunda vicepresidenta del Congreso se haya reunido.

