Elvia Barrios encara a Aníbal Torres: “Mida sus expresiones, no entre en conflicto con el Poder Judicial”

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, se pronunció sobre los últimos comentarios que ha realizado el premier Aníbal Torres en contra de la institución que ella dirige. Ante esto, la magistrada, aseguró que ha solicitado al titular de la PCM que deje de lado la confrontación y que tome control de sus palabras.

Durante una entrevista con radio Exitosa, la titular del PJ cuestionó las declaraciones de Torres Vásquez, quien tildó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de “supercorrupta” y de ser partícipe de un “complot para vacar al presidente de la República”.

“Lamentablemente, el premier es demasiado confrontacional, pero también no tiene control en lo que dice, y él cuando habla, afecta y debilita las instituciones. O sea, la diatriba, insulto y adjetivación no nos va a llevar nada. Cómo fortaleces una institución si día a día tú la estás denostando. En realidad, el premier ahí tiene una conducta totalmente equivocada y cuando se refiere al Poder Judicial”, declaró.

“Yo le he dicho al premier ‘oiga, mida sus expresiones, usted no tiene por qué entrar en conflicto con nosotros; si usted tiene un caso concreto de corrupción, diga nombre y apellido, pero no generalice con la institución’”, agregó. Ante ese pedido, Barrios contó que el primer ministro “responde afirmativamente que lo va a hacer, pero parece que el señor se olvida”, agregó.

Además, Barrios aconsejó a Pedro Castillo y Aníbal Torres de mantener una postura bastante diplomática ante la llegada de la Comisión de la OEA que se encuentra visitando al Perú para elaborar su informe sobre la situación del país. “Es importante en estos días la actitud que va a tomar el premier y el presidente de la República, frente a este conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo”, precisó.

“En este país tenemos que cumplir la interpretación del TC. No vivimos en una tribu, no estamos en una isla; estamos bajo un marco constitucional y tenemos que fortalecer nuestra débil democracia”, manifestó.

Algo que la titular del Poder Judicial dejó en claro es que les reitera al premier y al presidente Pedro Castillo que se dirijan al Poder Judicial “con más respeto”, ya que sin ello “no se fortalecen las instituciones. Yo jamás he utilizado el insulto contra ninguna de las instituciones y creo que no es correcto”, puntualizó.

Diálogo para salir de crisis

Un punto muy importante que Elvia Barrios mencionó es que la “población ya está cansada de enfrentamientos”, es por eso que solicitó a los poderes del Estado trabajar en conjunto y dejar estos enfrentamientos, ya que el diálogo es la única vía para salir de la crisis.

“Yo exhortaría y exigiría que encuentren un camino de diálogo porque es la única alternativa para salir de esta crisis. No nos podemos entrampar a decir ‘hacemos cuestión de confianza y renuncio’. Yo creo que ese discurso debe ser dejado de lado para decir: ‘señores, sentémonos y encontremos el camino para salir de la crisis’”, expresó.

Antes de culminar también se pronunció sobre la reunión que tendrá con la comisión de la OEA este lunes 21 de noviembre.

“Tendremos que expresar las solicitudes reiteradas [que hicimos] al presidente pare que convoque a Consejo de Estado, para que este entre en funcionamiento para conversar sobre la reforma del sistema de justicia y para que encontremos una solución a esta crisis”, agregó.

