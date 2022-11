Intervienen vehículo mototaxi con fuegos artificiales cerca al hotel donde está la misión de la OEA

Intervienen vehículo mototaxi con fuegoos artificiales cerca al hotel donde está la misión de la OEA. Canal N

Una importante carga de fuegos artificiales era trasladada este martes en un mototaxi en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la delegación de la OEA en San Isidro. La policía intervino a los comerciantes al estar prohibido el transporte de estos artefactos.

El hecho suscitado a primeras horas de la noche activó las alarmas a las fuerzas policiales de la comisaría de San Isidro, quienes pudieron detectar este vehículo y que, al momento de la intervención, una de las supuestas implicadas, aseveró que ella no tenía conocimiento de que estuviese prohibido el traslado de dichos artefactos pirotécnicos y que lo estaba haciendo porque un sujeto que también fue intervenido en la escena le rogó que hiciera el transporte mediante el vehículo menor.

“No se puede vender eso y yo no sabía. El joven me dijo que venga hasta acá y me ha rogado para recibir la mercadería. Yo trabajo vendiendo pelota, toda la gente con la que yo trabajo me conoce, he hecho campaña con las ventas que hago”, dijo una de las intervenidas.

Además, al ser consultada, la intervenida también afirmó no saber que cerca del lugar de la intervención estuviesen hospedadas las autoridades internacionales pertenecientes al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cabe mencionar que, precisamente debido a la presencia de la Misión de la entidad internacional que estará en nuestro país hasta el día de mañana, la Policía Nacional ha redoblado la presencia de las fuerzas del orden para poder garantizar la seguridad de los asistentes quienes se hospedan en el hotel ubicado en el distrito de San Isidro.

Esta medida por parte de la PNP fue reforzada, ya que, manifestantes llegaron hasta las afueras del Swisshotel en donde se colocaron con pancartas rechazando la presencia de la mencionada comisión.

Miembros de la agrupación conocida como La Resistencia, llegó hasta la sede del Palacio de Justicia, cuando la Consejo Permanente de la OEA sostenía un encuentro con la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios; esto también fue replicado el domingo 20 en los exteriores del hotel en donde el Grupo de Alto Nivel se aloja en su estadía en el Perú.

