Jorge Montoya a la Misión de la OEA: “No tenemos que ir a ningún sitio a mendigar audiencia”

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre las reuniones de la delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con las autoridades peruanas. Esto luego que solicitó que se reúna con las bancadas y no solo con los miembros de la Mesa Directiva. Además, alegó que no van a “mendigar una audiencia”

“Tenemos listo un documento para poder dárselos o emitírselo de acuerdo con lo que sea la situación. (…) No tenemos por qué ir a ningún sitio a mendigar una audiencia. Ellos han venido a tomar conocimiento de la situación del país, bueno, acá estamos nosotros para decirles qué pensamos, pero no podemos salir de nuestra casa”, manifestó a los medios de comunicación desde el Congreso.

La carta la había enviado el presidente del Congreso, José Williams Zapata, para que se reúnan con los miembros de la Mesa Directiva y con otras bancadas. Sin embargo, solo se logró confirmar la reunión con los representantes del Parlamento.

Asimismo, precisó que enviarán una carta en caso no tengan una respuesta. “Esperamos que se lleven a cabo las reuniones programadas. Aún no está confirmado si van a recibir a las bancadas al Congreso. Si no es así, remitiremos un documento informándoles nuestra posición y ahí quedará todo”, añadió.

Congresista Jorge Montoya indicó que no rogará a la OEA para reunirse. Foto: Composición Infobae

Fuerza Popular

Por otro lado, la otra bancada también pidió reunirse con Fuerza Popular. A través de un oficio, la vocera Patricia Juárez solicitó a Miguel Ángel Trinidad, representante de la OEA, este pedido. En este se menciona que informarán la situación del país por lo cual han llegado hasta el Perú.

“En tal sentido, le solicitamos se sirva realizar las gestiones correspondientes a fin de que la Misión de Alto Nivel sugiera día y hora, a efectos de llevar a cabo la reunión solicitada en la sede del Congreso de la República”, se lee en el documento.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado este encuentro. Como se recuerda, la delegación de la OEA se encuentra en el país para recoger toda información acerca de la situación política tras la solicitud del presidente de la República, Pedro Castillo.

Patricia Benavides, fiscal de la Nación, se reune con la delegación de la OEA en San Isidro

El jefe de estado pidió que se active la Carta Democrática Interamericana el mismo día que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en contra del mandatario ante el Congreso. Por ello, el Grupo de Alto Nivel de la OEA deberá realizar el informe sobre la situación política en el Perú.

