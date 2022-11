Puente Piedra: Brigada de vacunación contra el COVID-19 sufrió hostigamiento en la vía pública

Vacunadores sufren acoso por activistas antivacuna en Puente Piedra. Twitter

Un grupo de personas antivacunas no dudaron en perseguir a enfermeras del Ministerio de Salud (Minsa) que cumplían con su labor de vacunación contra el COVID-19. En medio de insultos el personal sanitario logró ponerse a buen recaudo y salir del lugar.

Se encontraban aplicando las dosis contra el virus causante de la pandemia dentro de un colegio y al salir, fueron interceptadas por un grupo de personas alteradas que las persiguieron hasta que estas aborden un vehículo para retirarse.

Hostigamiento, acoso e insultos

“A los niños le están patentando su ADN. Están anulando a los niños (pero) la plata, es más. Yo también soy de medicina, yo no soy solamente técnica, a mí me enseñaron y he curado, pero ustedes dañan”, fueron las primeras palabras de una de las personas del grupo antivacunas. No contenta con ello, decidió grabar y perseguir a las enfermeras.

Puente Piedra: Brigada de vacunación contra el Covid-19 sufrió persecución y hostigamiento en la vía pública. (Minsa)

Luego, apareció un joven que hacía énfasis en la Alerta Digemid N°062-2021 afirmando que tenían todo el derecho de preguntar sobre el caso.

“¿Usted sabe sobre la alerta del Minsa? A ver, ¿quién me responde por esto?”, dijo de forma enérgica uno del grupo, mientras otros insultaban al personal técnico.

“¿Para eso estudias?, ¿Por qué huyes? El virus es mentira, no hay virus. No hay quinta ola. Los vacunados van a padecer ¡Lárgate!”, se escuchaba decir al grupo quienes empujaron de manera brusca la puerta de la movilidad de las enfermeras.

Te puede interesar Diresa Lima anunció inicio de la quinta ola de la COVID-19

Antivacunas protestan en un puesto de vacunación. Foto: Minsa

Este no es el primer caso de acoso que sufre el personal de salud que realiza vacunaciones contra el COVID-19. Hace unas semanas atrás, se conoció un caso similar en San Juan de Lurigancho, cerca al puesto de salud donde los vacunadores realizaban sus actividades.

SEGUIR LEYENDO