Diresa Lima anunció inicio de la quinta ola de la COVID-19

Los contagios por la COVID-19 continúan en aumento y la posibilidad de una quinta ola se hace más fuerte. Solo durante el domingo 20 de noviembre se detectaron 693 nuevos casos según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa).

Por ese motivo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Lima emitió una alerta temprana y recomendó a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención para evitar que se sigan reportando más contagios dando paso a una quinta ola de la COVID-19.

El director regional de Salud Félix Palomo Luyo destacó la importancia de no bajar la guardia ante esta enfermedad, pese a que las restricciones dictadas inicialmente por el Gobierno fueron eliminadas, y enfatizó en que se tiene que reforzar las medidas de prevención y contención para evitar que más personas se contagien por la variante y subvariante ómicron.

“Después de haber analizado el tema del avance epidemiológico, estamos nosotros anunciando el inicio de una quinta ola. Se da este anuncio para tomar las previsiones del caso y que nuestra población tenga los cuidados pertinentes”, aseveró la autoridad de salud.

En tanto, la directora ejecutiva de Inteligencia Sanitaria, Mg. Mabel Jiménez Quinteros, indicó que en las últimas siete semanas se han reportando un aumento sostenidos de casos confirmados de la COVID-19, con mayor énfasis en el mes de noviembre. Mientras, en la región Lima, se ha registrado el incremento de los contagios en las últimas tres semanas.

Te puede interesar Advierten que positividad de la COVID-19 alcanzó el 10%

Continúa plan de vacunación

El director de la Diresa Lima anunció que continúan trabajando en estrategias para cerrar las brechas de vacunación en la población que aún no ha completado su esquema de protección y sus dosis de refuerzo. “Las vacunas se encuentran en todos los establecimientos de nuestra región, si no te has aplicado ninguna dosis puedes acudir, si te falta la segunda, tercera o cuarta dosis”, precisó Palomo Luyo.

Continúa plan de vacunación contra la COVID-19

Es por ello, que ahora el foco está dirigido a los mayores de 60 años, personas viviendo con morbilidades, gestantes y personal de salud que aún no haya recibido la tercera y cuarta dosis, ya que son parte del sector vulnerable de la población.

En ese sentido, la Diresa Lima anunció que desde este jueves 24 hasta el próximo miércoles 30 de noviembre se llevarán a cabo diferentes campañas de inmunización en diferentes puntos de Lima. Más de 300 brigadistas se desplazarán a los distritos y provincias de la región a fin de proteger a la ciudadanía con la aplicación de la vacuna contra la COVID-19.

Te puede interesar Concierto de Bad Bunny y partidos de la final de la Liga 1 dejaron casos Covid-19 en Perú

Reiteran continuar con medidas de bioseguridad

Palomo Luyo reiteró que el uso correcto de la mascarilla en espacios cerrados, el lavado de manos constante, así como acudir a los establecimientos de salud para una evaluación médica y mantener el distanciamiento social, deben continuar siendo aplicados por la población como medidas de bioseguridad y de esa manera reducir las probabilidades de contagiarse con esta enfermedad.

Además, instó a las personas que presenten síntomas asociados a los resfríos a cumplir con una cuarentena. “Se pide, por favor, el reposo en casa, el aislamiento”, agregó.

“Recordemos que las vacunas “salvan vidas” y que gracias a ello se redujo significativamente las muertes y los índices de personas hospitalizas en UCI”, destacó el director de la Diresa.

SEGUIR LEYENDO