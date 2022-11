Tania Libertad se despidió de Pablo Milanés con un video y emotivas palabras: “Te cantaré siempre”

Tania Libertad tuvo emotivas palabras tras enterarse de la penosa muerte del cantautor cubano Pablo Milanés, quien estuvo hospitalizado durante más de 10 días en Madrid, España. El reconocido artista falleció a los 79 años a causa de una enfermedad oncohematológica.

A través de su cuenta de Instagram, la peruana nacionalizada mexicana compartió su dolor ante esta noticia. Además, publicó un video donde se le ve con Pablo Milanés, interpretando “El primer amor”. Ambos comparten gratos momentos, dando a notar la gran amistad que hay entre ellos.

Junto a este video, Tania Libertad escribió un emotivo mensaje de despedida, donde resalta lo mucho que lo quiere.

“Partió un gran compositor, maravilloso cantante y extraordinario amigo; PABLO MILANÉS, así, con Mayúsculas. Te vamos a extrañar querido Pablo. Buen viaje. Te abrazaré y te cantaré siempre”, escribió Tania Libertad en su red social.

Admiración por Chabuca Granda

Como se sabe, Pablo Milanés no solo es reconocido a nivel internacional por su trova e interpretar temas con la talla de Noel Nicola y Silvio Rodríguez. También es considerado por los peruanos por el gran cariño que le tenía a nuestro país, además de la admiración que siempre expresó por Chabuca Granda.

En una entrevista para El Comercio, el cubano contó la primera vez que la conoció y lo mucho que le emocionó aquel momento. “La conocí en un lugar increíble. Yo estaba haciendo en una pequeña sala en México, en 1978, un recital”, relató.

“Cuando terminé, llegó una señora que me dijo: Sabe que lo admiro mucho. Soy compositora. No sé si usted me conoce. Yo me llamo Chabuca Granda. Entonces me arrodillé, le besé la mano y le dije: Tú eres una gloria de América”, precisó el cantante en el 2019.

“No recuerdo si nos tomamos un café, porque era una sala en una librería muy famosa en México que también era un café. Creo que sí. Después un amigo, el poeta César Calvo, que era tan amigo de ella, me dijo que ella tenía una foto mía en su piano. Me enteré después. En aquel momento no lo sabía”, contó entre risas al mencionado medio.

Pablo Milanés falleció a los 79 años

A través de un comunicado en Facebook, los familiares del cantautor informaron que los restos de Pablo Milanés serán velados el miércoles 23 de noviembre en el salón Cervantes de la Casa de América (Madrid). Asimismo, indicaron que las personas que asistan podrán ingresar entre las 10:30 a.m. y las 3:30 p.m. (hora España) por la Plaza de los Cibeles.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, se puede leer en la red social.

Pablo Milanés falleció este 22 de noviembre.

