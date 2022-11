Áncash lamenta la primera víctima por covid-19 tras 45 días sin decesos

Casos de contagio en el Perú han aumentado durante las últimas semanas.

El 20 de noviembre volvió a ser un día triste para la región de Áncash tras el fallecimiento de una ciudadana de 83 años que fue diagnosticada con covid-19. En medio de días en que los contagios y muertes aumentan, el hospital San Ignacio de Casma fue el escenario del primer deceso tras 45 días sin reporte alguno. La víctima perdió la vida a solo dos horas de haberse presentado en el centro de salud.

Un informe de Radio RSD da cuenta de que la mujer presentaba baja saturación por lo que fue suministrada con oxígeno medicinal. A pesar de los constantes esfuerzos de los médicos y el resto del personal de salud, la señora murió. En el hospital se realizó una prueba de descarte que señaló que la paciente era positivo al SARS-CoV-2. Su deceso es el más reciente tras el registrado el 5 de octubre de este año.

A pesar del fin de ciertas medidas, los contagios por covid-19 siguen aumentando en nuestro país. El director del hospital San Ignacio de Casma, Francisco Gasco Barreto, reveló que durante el mes de noviembre dos gestantes dieron positivo al virus que desencadenó la más reciente pandemia. Ambas estuvieron hospitalizadas, recibiendo los cuidados necesarios, pero lograron recuperarse favorablemente.

Foto: EsSalud.

Si bien el uso de mascarillas es opcional desde hace varias semanas, el doctor Gasco recomienda que los ciudadanos continúen respetando el distanciamiento y porten las mascarillas cuando lo consideren necesario. Se trata, al fin y al cabo, de un instrumento que permitirá protegerse de la infección y propagación del virus que por el momento no se ha ido. Cabe recordar que el 19 de noviembre, el Minsa ha reportado 13 fallecidos, 5 altas hospitalarias y 1347 casos confirmados en las últimas 24 horas.

Casos en aumento

A partir de las últimas semanas de octubre las cifras del Minsa han sufrido una variación notoria. La entidad ha registrado un alza considerable de contagios diarios de COVID-19. De acuerdo al ingeniero Juan Carbajal, esto vino acompañado con un alza acelerada en la tasa de positividad en todo el país. Según informó a través de su cuenta de Twitter, hasta el 27 de octubre la positividad alcanzaba el 1,7%, cifra que incrementó exponencialmente a 5% en solo cinco días.

Por otro lado, el promedio diario de contagios reportados por el Ministerio de Salud se mantenía en 250 hasta el 23 de octubre, mientras que el 31 de dicho mes aumentó a 680. En su red social, el analista de datos precisó que si bien el número de casos positivos representa niveles bajos en comparación a olas pasadas, se aprecia una “positividad muy acelerada”.

Foto: Agencia Andina.

El alza de contagios en Perú coincide con la pronta llegada de fiestas de fin de año que reúnen a cientos de personas, lo cual podría significar un posible escenario con alto riesgo de contagio. En comunicación con César Portella, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, explicó a Infobae que este aumento de casos positivos de COVID-19 debe servir para que la población recuerde que la pandemia aún continúa y se deben tomar las medidas correspondientes para protegerse de caer en un grave cuadro clínico.

“Hay que entender que la pandemia no se ha terminado, seguimos en alerta. En otros países europeos, ya están en otra ola y cada día se incrementa más. Lo bueno es que en esos países hay un alto porcentaje de vacunados y el efecto de la pandemia no es mortal, como sí podría ser en otros sitios donde hay déficit de vacunación, como pasa en el Perú. Aquí todavía no se completa la tercera dosis y esto podría perjudicar a las personas. Eso es una alerta para seguir insistiendo en que se debe vacunar las personas”, mencionó.

