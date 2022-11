Claudio Pizarro reconoció influencia en jugador de Estados Unidos tras duelo con Gales en Mundial Qatar 2022

Claudio Pizarro tuvo palabras de elogio hacia Josh Sargent, delantero de Estados Unidos.

La selección de Estados Unidos consiguió un empate ante su similar de Gales en un duelo disputado por la primera jornada del grupo B del Mundial de Qatar 2022. Timothy Weah y Gareth Bale fueron los anotadores de una contienda que estuvo muy reñida y que se terminó decidiendo por el tanto del exfutbolista del Real Madrid, quien salvó a su equipo en los minutos finales. Sin embargo, lo llamativo fueron los elogios de Claudio Pizarro a Josh Sargent, jugador de los ‘yankees’, de quien reconoció que influenció para su nivel actual.

“Josh es un chico con muchas cualidades, con muchas ganas de aprender y yo creo que puede tener una muy buena temporada, es un chico muy trabajador y me alegro mucho de poder haber compartido con él y poder aportar a su desarrollo”, fueron las palabras del ‘Bombardero de los Andes’ recogidas por el periodista Alonso Contreras.

El periodista Alonso Contreras informó del elogio de Claudio Pizarro a Josh Sargent.

Y si bien no pudo hacerse presente en el marcador, el delantero del Norwich City de la Championship de Inglaterra fue titular e intentó generar peligro, aunque sin mucha fortuna. En el primer tiempo tuvo un cabezazo que por poco termina en gol de no ser porque el travesaño se lo impidió. Después, apenas tuvo participación en ofensiva. Fue cambiado a los 74 minutos por Haji Wright.

Te puede interesar: Claudio Pizarro celebró la victoria de Países Bajos en el Mundial Qatar 2022 por este motivo

Antecedentes de Claudio Pizarro y Josh Sargent

Pero la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo Claudio Pizarro conoce a Josh Sargent? Sucede que ambos coincidieron en el Werder Bremen de Alemania en la temporada 2018-2019. En aquella oportunidad, el delantero norteamericano era uno de los jóvenes que se incorporaba al plantel principal tras haber pasado por el fútbol formativo en su país. A su vez, Pizarro era de los más experimentados y regresaba al club que lo catapultó a la élite del Viejo Continente.

Desde un primer momento, la juventud y experiencia combinaron y los dos hicieron buena química. Fue así como Sargent confesó en una entrevista para el canal oficial de la Bundesliga que el peruano era como un padre para él y que aprendió mucho para desarrollarse como delantero. “Es como un padre para mí, pero no estricto, es relajado. Me muestra pequeñas cosas que puedo hacer para jugar un poco más inteligente, como cómo debo posicionar mi cuerpo en un desafío, cosas así. Todavía necesito acostumbrarme a muchas cosas en la Bundesliga, pero lo más importante es tu velocidad de pensamiento. Su consejo me ayuda a hacer eso”, explicó en su momento.

Claudio Pizarro y Josh Sargent compartieron momentos en Werder Bremen. (Getty Images)

Evidentemente, Claudio Pizarro era una eminencia en Werder Bremen y una motivación para los jóvenes del equipo por toda la experiencia acumulada también en el Bayern Múnich, Chelsea y Colonia, con participaciones exitosas en Champions League y Europa League.

Pero el jugador no fue el único que reconoció la magnitud del impacto del exfutbolista, sino también el entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter, quien en el 2019 se refirió al artillero de 22 años y le solicitó que se apoye en el excapitán de la ‘bicolor’ para que crezca. “Espero que Josh (Sargent) le pida muchos consejos a Pizarro, ya sea por cuestiones deportivos o cómo cuida su cuerpo. Todavía tiene mucho que aprender. Tener acceso a un jugador así es un gran privilegio”, sostuvo en entrevista al diario Bild.

Actualidad de Josh Sargent

Luego de su paso por los ‘Lagartos’, Josh Sargent partió a mediados del 2021 rumbo a Inglaterra para enfundarse la camiseta del Norwich City. En su primera temporada jugó en 29 encuentros, alcanzando cuatro goles y tres asistencias. Pero en la actual campaña podría mejorar estos números, ya que acumula 20 partidos con nueve tantos y dos habilitaciones a su favor. Estos números lo llevaron a ser un asiduo en las convocatorias del combinado de su país, con el que espera llegar lo más lejos posible en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Josh Sargent disputó la Premier League la temporada pasada con el Norwich City, aunque descendió a la Championship. (REUTERS)

SEGUIR LEYENDO