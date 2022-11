Diego Rebagliati pidió a Carlos Ascues definir su puesto: “La polifuncionalidad es una virtud, pero no la principal”

El comentarista pidió al futbolista de la César Vallejo que defina su ubicación, aunque lo ve mayores condiciones como defensa. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana consiguió dos triunfos en la última fecha doble de amistosos. Se impuso ante Paraguay y Bolivia en duelos que se disputaron en Lima y Arequipa, respectivamente. Pero fuera de los buenos resultados obtenidos por el equipo dirigido por Juan Reynoso, uno de los puntos altos de la ‘bicolor’ fue Carlos Ascues. Justamente, Diego Rebagliati lo elogió, aunque pidió que defina su puesto en el campo.

“Es importante que Ascues, que está en una edad en que lo puede hacer, defina su vida futbolística en términos de la posición. Con algunos técnicos juega de volante, a veces lo hace hasta detrás del ‘9′ porque tiene gol y te da esa posibilidad, pero él tendría que plantarse y decir que es central, que si lo quieres es en esa posición”, fueron sus primeras palabras en el programa Después de Todo de Movistar Deportes.

De la misma manera, dejó en claro que ante una eventualidad podría ocupar otra zona del campo, pero que como defensa podría tener más oportunidades en su carrera como futbolista. “En una emergencia puede ayudar en algún partido como volante, aunque como central va a ser competitivo, por lo menos, en los siguientes siete u ocho años que le quedan de carrera”, dijo.

Para finalizar, el comentarista halagó las cualidades del ‘Patrón’ como miembro de la retaguardia, alegando que el hecho de desempeñarse en más de una posición podría ser contraproducente para su evolución futbolística. “Tiene todas las condiciones como central, con buena salida, juego corto, juego aéreo, velocidad. Pero me parece que esto de jugar de todo, termina jugando de nada a veces, o perdiendo la posibilidad. La polifuncionalidad es una virtud de un futbolista, pero no puede ser la principal característica porque terminas jugando en muchas posiciones y no te haces titular en ninguna”, sostuvo.

Carlos Ascues (derecha) fue titular con Perú en amistoso ante Paraguay. (FPF)

Y es que Carlos Ascues tuvo sus inicios como volante central. Con un ida y vuelta constante, aunque siempre con la capacidad para sumarse al ataque y estar atento en las situaciones de gol en arco contrario. Fue así como pudo emigrar al extranjero (Benfica de Portugal y Panetolikos de Grecia). Pero su estancia en el Viejo Continente no fue favorable y retornó al Perú para defender las camisetas de la Universidad San Martín y Melgar de Arequipa.

Retraso en su posición

Con el conjunto ‘Dominó’, retrocedió su posición. Sin embargo, quien lo potenció en el fondo del terreno fue el técnico Ricardo Gareca, quien lo utilizó como titular en la Copa América de Chile 2015. En el certamen continental tuvo como pareja de central a Carlos Zambrano y con grandes actuaciones. Estas le pusieron en la mira del Wolsburgo de Alemania, que terminó haciéndose con sus servicios, aunque su estadía en la Bundesliga no duró mucho, ya que apenas tuvo continuidad (dos encuentros).

Luego pasó por Alianza Lima (segunda etapa), Orlando City de la MLS, vuelta a los ‘blanquiazules’, Alianza Atlético, hasta que desde este 2022 se encuentra en la Universidad César Vallejo.

Alejado de los problemas extradeportivos, Ascues tuvo un reinicio en su carrera con el conjunto ‘poeta’ bajo el mando de José Guillermo Del Solar, entrenador que lo mantuvo como zaguero y le dio la oportunidad de ser titular indiscutible. Esta campaña jugó un total de 33 compromisos, ofreciendo un notable rendimiento junto a Renzo Garcés, lo cual le valió para ser considerado por el DT de la selección peruana, Juan Reynoso.

Su regreso a la ‘blanquirroja’ fue una sorpresa para hinchas y periodistas, ya que el ‘Tigre’ lo había borrado ante sus inconvenientes fuera de las canchas, aunque el ‘Cabezón’ vio en él a un jugador aún valioso y con características aprovechables para su equipo. En esa línea, si sostiene su performance, será un elemento de mucha utilidad.

Carlos Ascues en un calentamiento con la César Vallejo. (Club UCV)

