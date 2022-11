Claudio Pizarro celebró la victoria de Países Bajos en el Mundial Qatar 2022 por este motivo

Claudio Pizarro y Davy Klaassen jugaron juntos en el Werder Bremen en el año 2018 cuando decidió retornar al club para su última temporada. (davyklaassen)

La selección de Países Bajos ganó en su debut en el Mundial Qatar 2022 por 2-0 a la selección de Senegal con goles de Cody Gakpo y Davy Klaassen. Las celebraciones no se hicieron esperar y el ex futbolista peruano Claudio Pizarro aprovechó el triunfo para felicitar por el tanto marcado a su ex compañero de equipo en Werder Bremen.

El ‘Bombardero de los Andes’ felicitó a través de una historia en Instagram el tanto marcado por el neerlandés e hizo referencia al número 14, el dorsal que utilizó durante varias temporadas en el Bayern Munich, Werder Bremen y la selección peruana, “Felicitaciones, @davyklaassen. Con la 14, por supuesto”, publicó.

El volante Davy Klaassen jugó con el peruano en la temporada 2018/2019. En ese entonces, el jugador de Países Bajos elogió al excapitán de la ‘blanquirroja’. “Claudio Pizarro es realmente una gran leyenda aquí. Está en su cuarto período en el Werder y es muy popular. Cuando entrenamos y él ingresa antes de que comience el juego final, los fanáticos simplemente se van de la práctica. Ya nadie mira al resto del equipo”, comentó durante esa temporada al diario holandés De Telegraaf.

El mediocampista ha jugado 35 partidos con la selección de Países Bajos. Lleva 11 goles marcados y el tanto ante Senegal fue el primero que marca en una Copa del Mundo.

Klaassen celebra su tanto ante Senegal con la camiseta número 14. REUTERS/Dylan Martinez

Pizarro en la Bundesliga

El ex delantero peruano dejó huella durante su paso por la liga alemana después de 20 años de trayectoria. Se retiró en julio del 2020, a los 41 años, vistiendo la camiseta de Werder Bremen, donde debutó en la Bundesliga en 1999. Equipo por el que jugó cuatro periodos.

Pizarro, además de jugar por los verdiblancos, hizo historia con Bayern Munich, ganando diversos títulos, entre ellos seis Bundesligas y seis Copas Alemanas. Asimismo, con el equipo bávaro logró una Champions League y el Mundial de Clubes en el 2013.

Luego de vestir las camisetas del Werder Bremen y Bayern Munich, también jugó por el F. C. Colonia, disputando un total de 453 partidos en la Bundesliga, además de anotar 197 goles, ocupando el sexto lugar en la lista de goleadores de la liga alemana, detrás de Gerd Müller, Robert Lewandowski, Klaus Fischer, Jupp Heynckes y Manfred Burgsmüller. Hasta marzo del 2019, tuvo el récord como máximo goleador extranjero, el cual le fue arrebatado por el delantero polaco, Lewandowski.

Países Bajos en Qatar 2022

El conjunto neerlandés es uno de los equipos favoritos del grupo A para luchar por la ansiada copa en Qatar. Los dirigidos por Louis Van Gaal, llegan habiendo clasificado por siete partidos ganados, dos empatados y uno perdido. Tienen como figura al delantero, Memphis Depay que actualmente juega en Barcelona. En su partido por la fecha uno venció a Senegal y ahora les toca enfrentar a Ecuador, el viernes 25 que, también llega habiendo derrotado a Qatar por 2-0. Finalmente, por la fecha tres se medirán ante Qatar el 29 de noviembre.

El equipo europeo participará en un Mundial por décimo primera vez, después de no clasificar a Rusia 2018. Posterior a ello, la última vez que fue eliminada de un Mundial fue para el de Corea y Japón 2002. Sin embargo, también han tenido grandes participaciones como en los mundiales de 1974, 1978 y 2010, donde lograron salir subcampeones.

