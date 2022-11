Sobrevivientes del accidente aéreo sufren estrés postraumático: “De la nada quería llorar”

Accidente de Latam en el aeropuerto Jorge Chávez | Twitter

Dos pasajeros del accidente aéreo en el aeropuerto Jorge Chávez rompieron su silencio para dar más detalles de los minutos de terror que vivieron, tras la colisión del avión de la aerolínea de Latam contra un camión de bomberos, que terminó con la muerte de dos personas.

El chef Cristhian Montesinos, quien ocupó el asiento 18-F, pegado al ala que impactó contra la unidad de los bomberos, y autor del video que muestra el preciso instante de la colisión desde la parte interior de la aeronave, confesó que atraviesa por días “bien difíciles”, pese a haber sobrevivido “de milagro”.

“Al día siguiente me levanté y quise ir al gimnasio para relajarme un poco, pero no fue así. Estuve llorando cada 15 o 20 minutos. De la nada quería llorar, no me importaba si me miraban dentro del gimnasio. Se me salían las lágrimas. Es un proceso, lo sé, pero es bien difícil”, contó en exclusiva al dominical Panorama.

El avión de Latam trasladaba a 102 pasajeros con destino a Juliaca.

Montesinos, quien tomó el vuelo Lima-Juliaca porque se iba de vacaciones a la meseta del Collao, confesó que llegó a creer que su vida se terminaría en ese mismo instante.

“Todas esas ideas se me vinieron al momento, y pensé si es que me muero, por favor, que sea rápido y que no sea quemado”, señaló.

Recordó que mientras grababa por la ventana el despegue del avión, como está acostumbrado a hacerlo cada vez que vuela, sintió un “golpe fuerte” que le tumbó el celular y provocó que su cabeza impacte contra el respaldar del asiente delantero.

“Pensaba ahorita se rompe el ala, ahorita explota (el avión). Es más, llegué a pensar que hasta aquí llegué y ¿por qué yo? ¿por qué acá en esta situación?... Es como si me estuviera preparando para la muerte”, narró.

Vladimir Gallo, otro de los pasajeros sobrevivientes, reconoció que el accidente aéreo también lo marcó de por vida, pues pensó que no saldría vivo.

“He conversado esto con mis amigos, con gente cercana, y les he dicho que lo de las películas, que normalmente pasan de tragedia de aviones, pues se quedan cortas. Todos esos instantes que pasan en una película, donde las personas se golpean, buscan su teléfono y abren la gaveta, todo eso es tal cual. Y esos dos o tres minutos que duró el caso en realidad para nosotros ha durado mucho tiempo”, expresó.

Ángel Torres, bombero fallecido en accidente en el Aeropuerto Jorge Chávez. (Facebook)

‘Gracias a Dios’

El abogado y profesor Jhoel Chipana también estuvo como tripulante en el asiento 26 del vuelo que iba de Lima a Juliaca. A los minutos del accidente, en un tuit agradeció a Dios por seguir con vida.

En declaraciones para TV Perú, Chipana, quien viajaba solo, contó de manera más detallada que hubo un clima de mucho susto y miedo entre los cientos de pasajeros, cuando sintieron el golpe producto de la colisión.

Gracias a Dios ninguna víctima. Varios heridos que están siendo atendidos. El avión empezó a incendiarse segundos antes de despegar.Saltamos por las puertas de emergencia.El protocolo de los bomberos fue velo. Ya se sentía el olor a quemado dentro del avión cuando llegaron.#LATAM pic.twitter.com/y13hzBH2kB — Jhoel Chipana Catalán (@chipanacatalan) November 18, 2022

Relató que el pavor aumentó, cuando empezaron a sentir “olor a quemado” y ver por las ventanas que parte de la estructura posterior de la aeronave de Latam empezó a incendiarse.

Además, contó que solo presenta lesiones leves en los labios, pero que otros tripulantes que iban junto a él sí tuvieron que ser atendidos por personal de emergencias.

