Huancayo: PNP sancionará a suboficial que negó paso a taxi con mujer a punto de dar a luz

PNP sancionará a suboficial por caso de mujer embarazada | Panamericana

El general PNP Gregorio Villalón, jefe de la VI Macro Región Policial de Junín, se disculpó a nombre de la institución por el accionar de la suboficial de tercera Danitza Cuadrado Huallpa, quien impidió el paso a un taxi que trasladaba a una mujer en plena labor de parto, en Huancayo.

“Nosotros estamos pidiendo las disculpas del caso a toda la población de Huancayo, a la familia Medina. Inspectoría ya ha tomado conocimiento de este hecho, está haciendo las acciones correspondientes para poder establecer la sanciones disciplinarias. La suboficial va a ser cambiada a una unidad administrativa”, afirmó el alto mando policial.

El hecho quedó registrado por la cámara del celular del esposo de la embarazada. El video se viralizó rápidamente, a través de las redes sociales, y provocó indignación en la población.

Pese al percance, el pequeño Josué nació sin complicaciones y pesando tres y kilo medio.

“Acá la señorita no me deja pasar, tengo un paciente que necesita dar a luz, déjeme pasar señorita, déjeme pasar, por favor, le dije por favor. La señorita Cuadrado no me deja pasar, hay una comparsa, pero esto es una emergencia, tengo un paciente, ella se puede morir”, se le escuchó a Esaú Medina, pareja de la gestante, reclamarle a la oficial.

Pese a la insistencia y desesperación del hombre, la agente le respondió: “Quédese a un metro, no me ha pedido permiso. Mire, señor, giré, hay una comparsa, giré. Cállese, señor, que se muera, no importa, permiso”.

“Por las contracciones no podía (ver) que estaba pasando afuera. Solo noté que una policía vino y me preguntó cuántas semanas tenía. Su comportamiento fue muy mal, no soy la primera ni la última puede pasar en otros lados. Creo que los policías están para ayudarnos y solamente que tenga su castigo”, declaró Erika, la madre de familia afectada, tras el incidente.

Hecho no solo causó indignación en la población de Huancayo, sino en todo el país.

A pesar del impase, el pequeño Josué, quien peso tres kilos y medio, nació sin complicaciones en una clínica privada, debido a que el tráfico generado por la comparsa no pudieron llegar al Hospital Materno Infantil El Carmen, donde su intervención iba a ser gratuita por su seguro de salud.

SEGUIR LEYENDO