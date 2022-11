Kevin Ortega, árbitro peruano, presente en Inglaterra vs Irán por Mundial Qatar 2022

Kevin Ortega fue uno de los árbitros peruanos elegidos para la Copa del Mundo Qatar 2022.

El árbitro peruano Kevin Ortega hizo su debut en el Mundial Qatar 2022. El referí de 30 años saltó al gramado del estadio Internacional Jalifa junto a sus colegas de Brasil para impartir justicia en el compromiso entre Inglaterra e Irán válido por el grupo B.

El ‘incaico’ fue elegido como cuarto árbitro para el segundo encuentro de la Copa del Mundo y acompañó a los brasileños Raphael Claus (juez principal), Rodrigo Figueiredo (asistente de línea) y Danilo Simon (asistente de línea).

Ortega, probablemente, haya vivido uno de los momentos más inolvidables de su carrera. No solo por participar en un partido de la máxima competencia de fútbol, sino también porque estuvo rodeado de grandes estrellas como es el caso del capitán de Inglaterra, Harry Kane.

Foto: Twitter.

Eso sí, Kevin no es el único peruano que estará en este gran evento deportivo, sino también se encuentran el árbitro Michael Orué y Jesús Sánchez. El primero figuró como juez suplente para el Inglaterra vs Irán, mientras que el segundo aún no se conoce en qué partido participará.

