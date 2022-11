Susan Ochoa cree que su paso por ‘La Gran Estrella’ le dio la oportunidad de conducir su propio programa

Susan Ochoa conversó con Infobae y comentó sobre su participación en 'La Gran Estrella'. Edición: Pilar Cuya

Susan Ochoa debutó este sábado 19 de noviembre como conductora de TV. De la mano del experimentado Ismael La Rosa, la cantante estrenó ‘Aquí todo se puede’, un espacio dedicado a los emprendedores del Perú. Los presentadores brindaron una entrevista a Infobae, donde dieron detalles sobre este nuevo formato.

“Estamos muy entusiasmados por sorprender a los miles de emprendedores que a pesar de las circunstancias salen adelante. Vamos a estar los sábados de 7 a 8:30 de la noche. Contaremos historias reales de los emprendedores e impulsaremos su negocio para llegar al siguiente nivel y puedan tener mayores beneficios”, señaló Ismael La Rosa, mientras que Susan Ochoa indicó que están enfocados en alegrar a la familia.

“Es mi primera vez, hice mi casting y bueno, les pareció bien porque me hicieron la invitación. Estoy contenta porque lo había soñado, en mi entorno familiar les decía que era mi deseo conducir en la TV. Me han dado una oportunidad y lo tomó con mucho entusiasmo y respeto”, refirió la intérprete de ‘Ya no más’.

Respecto a ello, la artista indicó que es un honor trabajar de la mano del actor y esposo de Virna Flores. Asimismo, recordó su paso por ‘La Gran Estrella’, donde tuvo la oportunidad de acercarse más a su público y que la conocieran más. Aunque este espacio haya tenido que salir del aire por bajo rating.

“La verdad me divertí. Me gustó que me hayan llamado para compartir con los nuevos talentos, siempre resalto eso. Di mi punto de vista y la pasé bien. No tengo nada que decir en contra, es más, creo que ahí fue que me vieron y partió todo. Tomo cada proyecto con mucho cariño”, indicó Ochoa.

Asimismo, resaltó que todo sucede por algo, y es muy probable que gracias a su participación en ‘La Gran Estrella’, haya sido considerada para este nuevo proyecto en ATV.

“Creo que una cosa lleva a la otra. No me arrepiento de nada y estoy agradecida de cada momento que he vivido. Ahora estoy enfocada en la conducción, vacilándome, aprendiendo también, y con ganas de seguir en contacto con el público”, manifestó a Infobae.

“La música no lo he dejado de lado, estoy a la par haciendo mi música. Hace algunos días he grabado un videoclip de mi nueva canción. Es una mezcla de balada, bolero y chachachá, no puedo anunciar el título, pero espero les guste”, acotó.

Ismael La Rosa y Susan Ochoa conducen el nuevo programa de ATV.

Ismael La Rosa no descarta conducir programa de baile

Como se sabe, Ismael La Rosa también fue uno de los flamantes concursantes de Gisela Valcárcel, en su formato de baile ‘El Gran Show’, hace varios años. Ante ello, fue consultado si le gustaría tener un programa similar en ATV. El actor señaló que no teme a los retos.

“Creo que las cosas suceden en el momento perfecto. Si a mí el universo me pone frente a ese reto, lo analizaré. Siempre me involucro y creo proyectos con propósitos más grandes, para ayudar a otros y este programa me permite eso. Si me dan otro reto, lo asumo con todas las ganas. En todo lo que me involucro, siempre doy el 100 por ciento”, resaltó el artista de talla internacional.

Ambas figuras resaltaron que por ahora están enfocados en ‘Aquí todo se puede’, por lo que no han pensado en la competencia. Asimismo, se refirieron a los tan sonados haters, aquellos que nunca faltan.

“Hay muy pocos comentarios negativos, pero no le presto atención a lo que no quiero que suceda en mi vida. Si hay alguna falta de respeto, simplemente restrinjo y ya. Quiero cosas positivas en mi vida, no quiero nada que no me sume”, señaló Ismael, mientras que Susan recalcó: “No soy de responder, a veces escriben porque le pasan cosas negativas en su corazón. Esos comentarios los coloco a un costado y sigo adelante”.

Así inició 'Aquí todo se puede', programa de Susan Ochoa e Ismael La Rosa | ATV

