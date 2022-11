Ismael La Rosa y Susan Ochoa nos cuentan todos los detalles de ‘Aquí todo se puede’

Ismael La Rosa y Susan Ochoa contaron a Infobae acerca de su nuevo programa. Edición: Pilar Cuya

El actor Ismael La Rosa y la cantante Susan Ochoa serán los encargados de conducir el programa ‘Aquí todo se puede’, que se estrenará este sábado 19 de noviembre por la señal de ATV. El nuevo formato está dedicado a los emprendedores del Perú.

Infobae conversó con ellos, Susan Ochoa se mostró muy entusiasmada en asumir su primera experiencia en televisión de la mano de Ismael, quien ya ha estado al frente de otros formatos como ‘Fábrica de sueños’.

Además, comentaron que no le temen a la competencia, ya que saldrán a las 19:00 horas midiendo fuerzas directamente contra ‘El Reventonzado de La Chola Chabuca’. Ismael La Rosa indicó que son conscientes del horario pero se encuentran enfocados en hacer un programa para toda la familia.

Susan en Ismael ¿cuéntenme de qué se tratará de este nuevo proyecto?

Ismael: Estamos muy entusiasmados por sorprender a los miles de emprendedores que a pesar de las circunstancias salen adelante. Vamos a estar los sábados de 7 a 8:30 de la noche. Contaremos historias reales de los emprendedores e impulsaremos su negocio para llegar al siguiente nivel, pueda explotar y puedan tener mayores beneficios.

Susan: Es un programa familiar, tendrá mucha diversión y dejará muchos mensajes positivos. Es un programa de entretenimiento para toda la familia.

Susan, incursionas en la conducción, ¿cómo fue la convocatoria?

Es mi primera vez, hice mi casting y bueno, les pareció bien porque me hicieron la invitación. Estoy contenta porque lo había soñado, en mi entorno familiar les decía que era mi deseo conducir en la TV. Me han dado una oportunidad y lo tomó con mucho entusiasmo y respeto.

Ismael La Rosa y Susan Ochoa conducirán nuevo programa por la señal de ATV

¿Han tenido una preparación previa?

Susan: Sí, hemos tenido preparación, entrenamiento y varios ensayos.

Ismael: El último mes hemos estado ensayando mucho, no solo con Susan, sino con el elenco de bailarines y actores.

¿Qué tal la química entre ustedes?

Susan: Bien, hemos formado una bonita amistad, que poco a poco lo iremos afianzando.

Ismael: Ya logré que me siga en Instagram (risas).

Van en un horario y día bastante reñido como son los sábados. ¿están preparados para la competencia a la que se enfrentan?

Ismael: Primero, no nos enfocamos en la competencia por más que existe, sino lo que está en nuestro control. Nos enfocamos en hacer el mejor programa que podamos hacer. Estamos preparando un programa maravilloso. Este es un espacio para mejorar vidas y cambiar destinos, un sueño a la vez.

Susan: Si el público nos da la oportunidad, podrán ver a más personas cumplir sus sueños y presentar historias reales.

Ismael La Rosa y Susan Ochoa dan su opinión a Infobae con respecto a su competencia televisiva. Edición: Pilar Cuya

Susan, ¿qué sabor te dejó el programa ‘La Gran Estrella’ de Gisela Valcárcel, el cual tuvo que ser retirado por bajo de rating?

La verdad me divertí. Me gustó que me hayan llamado para compartir con los nuevos talentos, siempre resalto eso. Di mi punto de vista y la pase bien. No tengo nada que decir en contra, es más, creo que ahí fue que me vieron y partió todo. Cada proyecto lo tomo con mucho cariño.

¿Crees que fue el impulso para que te llamen a conducir un programa de TV?

Creo que una cosa lleva a la otra. No me arrepiento de nada y estoy agradecida de cada momento que he vivido. Ahora estoy enfocada en la conducción, vacilándome y aprendiendo.

Susan Ochoa conversó con Infobae y comentó sobre su participación en 'La Gran Estrella'. Edición: Pilar Cuya

¿Y seguirás tus proyectos en la música?

No lo he dejado de lado, estoy a la par haciendo mi música. Hace algunos días he grabado un videoclip de mi nueva canción. Es una balada, bolero y chachá, no puedo anunciar el título, pero espero les guste.

Ismael, también estuviste en un programa de baile, ¿te gustaría conducir un programa de ese estilo?

Creo que las cosas suceden en el momento perfecto. Si a mí el universo me pone frente a ese reto, lo analizaré en el momento. Siempre me involucro y creo proyectos con propósitos más grandes, para ayudar a otros y este programa me permite eso. Si me dan otro reto, lo asumo con todas las ganas. En todo lo que me involucro, siempre doy el 100 por ciento.

Ismael a Rosa declaró a Infobae que no descarta conducir programa de baile. Edición: Pilar Cuya

Así como hay comentarios positivos, nunca van a faltar comentarios negativos, ¿cómo los asumen?

Ismael: Hay muy pocos comentarios negativos, no le presto atención a lo que no quiero que suceda en mi vida. Si hay alguna falta de respeto, simplemente restrinjo y ya. Quiero cosas positivas en mi vida, no quiero nada que no me sume.

Susan: No soy de responder, a veces escriben porque le pasan cosas negativas en su corazón. Esos comentarios los coloco a un costado y sigo adelante.

Susan Ochoa e Ismael La Rosa conducirán programa. (atv)

¿Qué aportará cada uno al programa?

Ismael: Voy a aportar mi esencia como persona emprendedora, actor, hijo, padre y hermano. Van a verme como soy, soy el mismo delante y detrás de cámaras. Con un espíritu de servir, positivo y con ganas de ayudar a salir adelante.

Susan: Brindar lo mejor de mí y quiero que me conozcan en esta faceta. La cual he deseado por mucho tiempo y el universo me ha dado. Voy a brindarles todo mi cariño y corazón.

Ismael y Susan, ¿qué van a encontrar el público este sábado 19 de noviembre?

Ismael: Grandes invitados que serán los cómplices, habra shows musicales, juegos, sorpresas para los emprendedores. Contamos su historia de forma muy emotiva y divertida.

Susan: Diversión y un mensaje positivo a los emprendedores que todos podemos salir adelante. El público pide un programa familiar y aquí lo tendrán.

