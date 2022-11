Ismael La Rosa cuenta cómo ingresó a La Rica Vicky luego de grabar un comercial que no salió al aire

Ismael La Rosa cuenta cómo ingresó a La Rica Vicky

El actor peruano Ismael La Rosa concedió una entrevista al canal de YouTube, Ventana de Emergencia, dónde habló de diversos temas, entre ellos su incursión a la actuación. El también productor, sorprendió al revelar que siempre tuvo deseos de ser un artista, y fue así que la vida le dio la oportunidad de aparecer en una serie que le cambió la vida.

En medio de la charla con Carlos Orozco, Ismael La Rosa confesó que se encontraba estudiando cuando llegó su primer acercamiento a la televisión. Todo sucedió cuando una amiga suya lo llamó para ser parte de un comercial, pues uno de los actores había faltado. Incluso, recuerda con humor que para esa producción le ofrecieron 20 soles.

“Me llama una amiga de la universidad, que era modelo, e iba a hacer un comercial. Me llama y me dice que en su trabajo, el chico que tenía, mi tipo no había llegado y me preguntó si yo quería hacerlo (actuar). Le dije que ya y pregunté cuando pagaban, en ese momento me dijo 20 dólares o 20 soles creo que fueron no me acuerdo una nada”, señaló al inicio.

Tras ello, reveló que la producción que grabó nunca vio la luz, sin embargo fue el momento perfecto para conocer a una persona clave en su carrera. Fue en este comercial que estaba el director de casting de La Rica Vicky, quien tiempo después lo llamó.

Ismael La Rosa habla de su ingreso a La Rica Vicky.

“Voy a este comercial, que nunca salió al aire, y ahí estaba el que se convirtió en director de casting de La Rica Vicky. A los pocos meses me llaman porque yo estaba con el pelo largo y rubio y me dicen si no quiero hacer un casting para una novela. Me dan el guión y en la estación de bomberos comencé a repasar. Yo no tenía idea, no había estudiado actuación, no tenía idea de qué era una cámara, nada de nada”, comentó en la entrevista.

Luego de este casting, queda elegido con el papel más importante: el protagonista. Además, recuerda que el día que recibió la llamada se encontraba estudiando con una enamorada de aquel entonces y no pudo evitar la emoción de que sus sueños comenzaran a cumplirse.

“Hago el casting y quedo elegido como el protagonista de la novela. Cuando me llaman yo estaba estudiando en la casa de mi ex enamorada. Estábamos estudiando y me llaman y me dicen: Ismael, quedaste elegido para la novela. Pregunté: ¿cuál es el papel? -Gonzalo Villarán y ¿quién es? -El protagonista”, relató.

Luego de asimilar lo que había pasado y firmar su contrato, Ismael La Rosa supo que esta propuesta de trabajo iba a significar un cambio total en su vida y lo tomó como tal. “Mi vida cambió a 180 grados, porque era algo que a mí me apasionaba, que yo quería, que yo había llamando. Entonces tenía que tomar un decisión”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO