Prófugo Alejandro Sánchez deseaba obtener obra de “mil millones de soles”, según colaborador eficaz

El investigado por el Ministerio Público ya está registrado en el sistema de recompensas, del Ministerio del Interior, por una suma de treinta mil soles. (Grupo La República)

Alejandro Sánchez Sánchez, investigado por la fiscalía en el marco del Caso Gabinete en la sombra, aspiraba a obtener el mayor número de proyectos millonarios a cargo del Ministerio de Vivienda, según el colaborador eficaz 02-2022.

El testimonio recogido por el Ministerio Público señala que el dueño de la casa de Sarratea, calle ubicada en el distrito de Breña, tenía cierto interés por una obra que valía “mil millones de soles”.

En la exposición se dejó constancia que Sánchez Sánchez recurrió sus contactos de confianza en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Geiner Alvarado, extitular de la cartera, y Salatiel Marrufo, en prisión preventiva por un plazo de treinta meses, quien se desempeñó como jefe del gabinete de asesores de la entidad.

Las coordinaciones para obtener dicha licitación fueron propiciadas luego que el exministro Alvarado, en septiembre del pasado 2021, suscribiera un convenio para licitar un megaproyecto de agua y saneamiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El referido acuerdo buscaba otorgar a Juliaca, ciudad puneña con 400 mil ciudadanos, de los mencionados servicios básicos. Según la Unops, la inversión para este objetivo es de nada menos que mil millones 200 mil soles.

Sánchez se encuentra prófugo de la justicia, hace aproximadamente un mes, y enfrenta un pedido de prisión preventiva de treinta meses solicitado por el Ministerio Público. Su búsqueda ya fue registrada en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior, donde se ofrecen treinta mil soles por información sobre su paradero.

El empresario Zamir Villaverde está implicado en graves casos de corrupción y actualmente colabora con el Ministerio Público. (RPP).

Testimonio del colaborador eficaz coincide con grabación

Lo manifestado por el delator se con una conversación registrada entre Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y el empresario Zamir Villaverde.

En la grabación reportada, Villaverde le pregunta a Marrufo cómo Alejandro Sánchez planeaba hacerse cargo de la licitación, de forma irregular, si esta se encontraba a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

En el diálogo, suscitado el pasado dos de octubre del 2021, Marrufo respondió que Sánchez Sánchez “no tenía idea” y que, en este caso, lo mejor era confiar en el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez. Se presume que este último intentaba direccionar el megaproyecto a sus conocidos y ser beneficiado en el proceso.

“Yo prefiero hacer ganar a Francia (presuntamente Fray Vásquez). Aparte, Alejandro (Sánchez) chapa y come solito, él no nos dará nada a nosotros”, afirmó el colaborador eficaz Zamir Villaverde. Frente a estos comentarios, Salatiel Marrufo respondió: “Yo no conozco quien será la gente de Alejandro (…) Tenlo muy claro, nosotros vamos a jugar con la gente que conocemos”.

El audio de 26 minutos ya se encuentra en manos de la fiscalía. “Ya, compare, no nos vamos a pelear. El que chapa, comparte. No hay broncas (…) El que asegura, comparte, pero si vamos a pelear entre los dos, nos volvemos a sentar y nos ponemos de acuerdo quién va”, se lee en la transcripción que alberga el Ministerio Público.

