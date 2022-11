Alejandro Sánchez, dueño de casa en Sarratea, fue incluido en Programa de Recompensas del Mininter

Amigo del presidente Pedro Castillo es uno de los más buscados por el Mininter.

El último viernes 18 de noviembre, el Ministerio del Interior (Mininter) decidió incluir en su Programa de Recompensas al prófugo Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del presidente Pedro Castillo y dueño de la casa de Sarratea (Breña), sobre quien pesa una orden de prisión preventiva en el caso denominado ‘Gabinete en la Sombra’.

El empresario es buscado por las autoridades policiales y fiscales desde el pasado 11 de octubre, luego que escapó del operativo que realizó la Policía Nacional del Perú (PNP) para detener a un grupo de investigados por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado.

En ese sentido, el Mininter estableció una recompensa de S/30 mil por información que ayude con el paradero y captura de Alejandro Sánchez.

Es necesario recordar que, el jueves pasado el Poder Judicial (PJ) y la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron inicio al trámite para la ubicación y captura, a nivel nacional e internacional de Sánchez Sánchez. Dicho proceso se dio en virtud a lo dispuesto por el juez de Investigación Preparatoria Víctor Zúñiga Urday.

“Se declara la prisión preventiva del imputado Segundo Alejandro Sánchez Sánchez (...) Se cursarán las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional”, mencionó el juez en su resolución.

La mañana del jueves, el magistrado había remitido los oficios correspondientes al jefe de la Policía Judicial y al director Ejecutivo de la Policía de INTERPOL Lima, para que se proceda con el trámite para la ubicación y captura de Sánchez Sánchez, según fuentes de diario El Comercio.

Horas después, la Policía Nacional recibió los documentos sobre la situación legal de Alejandro Sánchez Sánchez y anunciaron que desde la oficina de INTERPOL Lima se encontraban en coordinaciones con la Oficina Central Nacional con sede en Francia para dar trámite a la orden judicial.

Según mencionaron, dicha oficina revisarán primero los documentos remitidos por las autoridades peruanas y determinarán que la orden de búsqueda y captura no se trata de una persecución por credo, raza u otros análogos. Luego de esto, se procederá con la “alerta roja” en contra del prófugo peruano.

“El trámite de evaluación de documentos por parte de INTERPOL (en Francia) puede darse en el plazo de dos días a una semana, no dependiendo la decisión de INTERPOL Lima”; indicaron.

Por otro lado, desde la División de Policía Judicial y Requisitorias también confirmaron haber recibido la documentación.

En el caso de esta unidad, acotaron, procedieron a registrar en el sistema de requisitorias del referido investigado, para su captura a nivel nacional.

“Así también, proceden a crear equipos para la ubicación y captura”, informaron.

Dueño de casa en Sarratea reapareció

Alejandro Sánchez ya figura como vivo.

Desde la clandestinidad, el empresario Sánchez participó de la audiencia en su contra y manifestó que mantiene su condición de prófugo porque considera que no ha cometido delito alguno. El amigo de Pedro Castillo alegó que las autoridades están afectado su honra y honor.

“Yo decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido ningún delito y es natural autoprotegernos. (...) Ligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón. Nada de lo que dicen los fiscales, en base a las fuentes de información que hacen referencia, es verdad. Lamento que se utilice a la justicia para repetir narrativas de personas que han cometido delitos y que afecten mi honra y reputación”, señaló durante la última audiencia.

¿A dónde llamar?

Si usted tiene información sobre el paradero o ubicación de Alejandro Sánchez, incluido en la lista del Programa de Recompensas, puede llamar al 0800 40 007 de manera gratuita, con seguridad y confidencialidad.

