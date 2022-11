Alejandro Sánchez: Dictan 30 meses de prisión preventiva contra dueño de la casa Sarratea

Alejandro Sánchez se encuentra prófugo de la justicia.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó 30 meses de prisión preventiva contra el dueño de la casa de Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez. Esto luego de ser investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de organización criminal, el cual estaría liderado por el presidente de la República, Pedro Castillo.

El juez Víctor Zuñiga decidió acoger en parte el pedido del Ministerio Público. A los delitos que se le investiga se le suma el de colusión agravada y tráfico de influencias. Por ello, se ha pedido la ubicación y orden de captura a nivel internacional e internacional contra el imputado.

“La medida impuesta empezará a computarse una vez Sánchez Sánchez sea puesto a disposición del juzgado. La Fiscalía mostró su conformidad con la decisión judicial”, se lee en el Twitter de la Corte Superior Nacional.

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado en parte requerimiento de la Fiscalía e impuso 30 meses de prisión preventiva a Segundo Alejandro Sánchez Sánchez. — Corte Superior Nacional Oficial (@csnjpeOficial) November 17, 2022

Audiencia

El empresario se presentó en la sesión esta tarde, quien indicó que no ha cometido ningún delito, por lo que no se ha presentado ante las autoridades. Asimismo, precisó que afectan su “honra”.

“Yo decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido ningún delito y es natural autoprotegernos. Ligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón. Nada de lo que dicen los fiscales, en base a las fuentes de información que hacen referencia, es verdad. Lamento que se utilice a la justicia para repetir narrativas de personas que han cometido delitos y que afecten mi honra y reputación”, mencionó desde la clandestinidad.

Cabe precisar que, el dueño de Sarratea se encuentra prófugo desde el pasado 11 de octubre que la Fiscalía solicitó prisión preliminar por 10 días. La Policía no lo encontró en su casa y luego por redes sociales informó que no se entregaría a la justicia.

El presidente Pedro Castillo participó en ceremonia por el XVI aniversario de la lucha medioambiental del centro poblado de Huangamarca, Cajamarca.

Además, comentó que los fiscales se han basado en fuentes periodísticas para investigarlo, como también de versiones de aspirantes a colaboradores eficaces. “Versiones de los aspirantes a colaboradores sin ningún sustento”, añadió.

“Es más, han cortado muchas de las preguntas que han hecho. En algún momento me han dicho a quién conozco de todas esas personas. Solamente yo que recuerde haber hablado con Bruno Pacheco y no conozco a los demás colaboradores”, mencionó en sala.

Casa Sarratea

Para la Fiscalía, el empresario es el principal financista de la campaña presidencial de Pedro Castillo. En un principio siempre se le conoció como el dueño de la casa donde el candidato de Perú Libre se hospedaba, puesto que vivía en Cajamarca y en su visita por Lima se quedaba en la vivienda.

Sin embargo, cuando Castillo se convirtió en presidente de la República se emitió un reportaje donde se ve ingresar a esta casa a altas horas de la noche. Asimismo, también se visualiza el ingreso de empresarios como el de Karelim López. Por ello, esta vivienda sería el espacio para concretar negocios ilícitos.

SEGUIR LEYENDO