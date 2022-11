Nolberto Solano confirmó que será el entrenador de Sport Boys en el 2023

Nolberto Solano dirigirá al conjunto 'chalaco' la próxima temporada. (Foto: Internet)

Nolberto Solano, exjugador nacional y exasistente de la selección peruana de fútbol, reveló que regresará nuevamente a los banquillos, pues cada vez se encuentra más cerca de convertirse en el nuevo director técnico del Sport Boys del Callao.

‘Ñol’ expresó su felicidad por ser parte nuevamente de la Liga 1 e, incluso, señaló que confía en hacer un buen trabajo con el plantel ‘chalaco’. Asimismo, confesó que sólo falta estampar su firma para poder ser oficializado.

“Estamos conversando, hay que armar un plantel. Ya me tocaba, cuánto tiempo de esta experiencia vivida como asistente, ahora me toca un desafío duro. Voy a ser técnico de Boys, pero todavía tengo que firmar el papel, estoy a una firma nada más. El documento no tendría que pasar de estos días”.

Te puede interesar: Patricio Álvarez es el nuevo refuerzo de Cienciano: “Ya tengo experiencia en altura”

Además, el popular ‘Maestrito’ se refirió a lo que fue la experiencia vivida siendo el asistente principal de Ricardo Gareca, pues siente que esto lo ayudó a adquirir nuevos conocimientos y también a ser una persona más madura.

“Ahora tengo esta oportunidad nuevamente que me da el fútbol, estoy muy agradecido con la gente del Boys. Ahora podré mostrar todo el aprendizaje adquirido durante estos años, ahora soy un técnico diferente al técnico que empezó en Universitario y sin duda hay mucha madurez de mi parte”, expresó.

No obstante, aprovechó la oportunidad para reafirmar su compromiso con el club ‘rosado’. Cabe resaltar que la institución habría decidió destituir del cargo a Juan Alayo, esto tras no haber conseguido los resultados esperados.

“Ahora me abro este camino en donde sé que hay muchos colegas y amigos que están en esta misma rama del fútbol, entonces sé que es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Hay que mostrar al 100% el profesionalismo, el trabajo y darle las mejores armas al futbolista”, sostuvo.

Te puede interesar: Sebastián Penco ilusionado con regresar a Sport Boys: “Ojalá se de la posibilidad, quiero mucho al club”

Por su parte, Solano siente que está en la capacidad de lograr que Sport Boys se reencuentre con la gloria, sin embargo, es consciente que la directiva también tiene que poner su granito de arena para que esto se vuelva realidad.

“Con este Boys quiero ilusionar a los hinchas y ayudar al club. La institución también tiene que hacer muchos esfuerzos para que el club retome el camino y se encuentre nuevamente con los logros que anteriormente los hizo convertirse en uno de los equipos más grandes del Perú”, manifestó.

Finalmente, señaló que tiene como objetivo principal formar un plantel que tengas las cosas claras y busque llegar a lo más alto del campeonato. Es importante mencionar que el conjunto ‘chalaco’ no la pasó nada bien esta temporada debido a irregularidades en la interna.

“Esperemos apoyar y hacer lo mejor posible. Buscaré que sea un Boys muy disciplinado, un equipo bastante competitivo y un equipo con el que podamos aspirar a lo máximo que uno desea en el fútbol, que es salir campeones”, concluyó.

Nolberto Solano confirmó que es le nuevo técnico de Sport Boys. | Directv Sports

Ya está trabajando en la ‘misilera’

Semanas atrás, se hizo de conocimiento público que Nolberto Solano ya habría empezado a trabajar con el plantel ‘rosado’. Además, estaría realizando pruebas físico técnicas a los jugadores de la reserva con el objetivo de jalar a los que estén en mejores condiciones al primer equipo.

No caben dudas que el técnico nacional ha sido considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de los últimos años. Asimismo, logró destacar a nivel sudamericano durante su paso por el Newcastle, club en el que permaneció por cinco temporadas.

Años atrás, ‘Ñol’ había mostrado interés por tomar el mando del equipo del Callao y al parecer su sueño estaría a punto de hacerse realidad. “Si en Boys me quieren dar la oportunidad como técnico, no lo pienso dos veces. Voy gustosamente”.

SEGUIR LEYENDO