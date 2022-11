Nolberto Solano ya trabaja en Sport Boys, pero aún no lo oficializan como nuevo entrenador

Nolberto Solano es el nuevo técnico de Sport Boys para el 2023.

Después de la salida de Ricardo Gareca y su comando técnico de la selección peruana, poco se supo de Nolberto Solano . El exasistente técnico del ‘Tigre’ no fue considerado por Juan Reynoso. Estaba sin equipo, pero eso cambiará este 2023: será el nuevo DT de Sport Boys. Los ‘rosados’ se salvaron del descenso y la directiva confía en la mano de ‘Ñol’. Era la primera opción luego de que Juan Alayo dejara el cargo.

Según el periodista Jorge Solari, el técnico nacional ya está trabajando en la ‘misilera’. Incluso, está realizando pruebas a los jugadores de la reserva para jalárselos al primer equipo. Aunque aún no se ha oficializado, su llegada parece ser todo un hecho. Asumirá el gran reto de que Sport Boys no vuelva a pasar sustos y pueda acceder a una copa internacional.

Equipos que dirigió:

Universitario de Deportes (2012)

José Gálvez (2013)

Selección Peruana Sub 23 (2019-2020)

Selección Peruana, asistente técnico (2015)

El técnico nacional es considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de los últimos años. Además, destacó a nivel sudamericano durante los años 90 y 2000.

Cabe recordar que Solano ya había demostrado su disposición de tomar el mando del equipo del Callao. “Si en Boys me quieren dar la oportunidad como técnico, no lo pienso dos veces. Voy gustosamente”, mencionó hace algunos años. Después de un tiempo, se hizo realidad.

Nolberto Solano ya trabaja para Sport Boys… hoy realizó pruebas, en Cieneguilla, con la reserva para ver con quienes contará para la temporada 2023. A estas pruebas también fueron algunos jugadores juveniles que alternaron en el primer equipo y mantienen contrato con el club. — JORGE SOLARI CASELLA (Desde el Barrio, desde 🏠) (@jsolari17) November 11, 2022

Jugó al misterio

Los rumores de que Nolberto Solano llegaría a Sport Boys no es de ahora, se ha venido especulando desde antes que termine el torneo. Eso salió debido a la cercanía que tiene con Martín Hidalgo, gerente deportivo ‘rosado’. Cuando se le consultó de esa posibilidad, la descartó totalmente y hasta marcó su distancia. Ahora parece que todo eso cambió.

“Nolberto es muy amigo mío. El hecho que yo salga, comparta o almuerce con él, no quiere decir que vaya a venir a Sport Boys. En su momento, saldré a decir si continúa el comando técnico de Juan Alayo o no, o si es que viene otro entrenador, así sea Solano o Mourinho, no lo sé. Pido, por favor, que dejen de malinformar al hincha. El campeonato acaba este fin de semana y estamos pensando en sacar los tres puntos en Huancayo, que no será nada fácil, pero vamos a ir con la convicción de sumar, como lo hemos hecho en cualquier lugar”, sostuvo Hidalgo en aquella oportunidad a Willax Deportes.

¿Nuevos guantes?

A pesar que la renovación de Patricio Álvarez está bien encaminada, la ‘misilera’ habría tenido un acercamiento con Salomón Libman a pedido de Nolberto Solano. La idea es que haya competencia en el arco de los ‘chalacos’. Es un tema que está pendiente y tendría que resolverse en los próximos días. Ambos porteros manejan otras ofertas y se encuentran analizándolas.

De La Florida al Callao

Otro nombre que suena como nuevo refuerzo de Sport Boys, es el de Christopher Olivares. Hace poco se anunció su salida de Sporting Cristal. Y no duraría mucho sin equipo pues ‘Ñol’ le habría puesto los ojos. El delantero jugó 19 partidos con los ‘celestes’ en el torneo local esta temporada. Y anotó dos goles: ADT y Ayacucho FC. También fue considerado en la Copa Libertadores, participó en tres encuentros. Las lesiones no le permitieron consolidarse en La Florida, pero ya recuperado espera tener más continuidad este 2023.

