Sebastián Penco ilusionado con regresar a Sport Boys: “Ojalá se de la posibilidad, quiero mucho al club”

Sport Boys comenzó a planificar su plantel para la temporada 2023 y uno de los primeros fichajes sería Sebastián Penco, quien ya se reunió con el gerente deportivo rosado Martín Hidalgo, el cual le dejó en claro su intención de contar con él como nueve del equipo la próxima campaña.

Al delantero argentino le hace ilusión la posibilidad de volver a ‘La Misilera’, institución que defendió entre 2019 y 2021, etapa en la que, a base de goles, se ganó el cariño de los hinchas rosados:

“El hincha me quiere mucho, hicimos una linda relación en estos dos años y medio. Siempre van a estar en mi corazón, ojalá se pueda abrir la posibilidad porque es un club que quiero mucho. Ellos tienen la intención y vamos a ver que proponen y ojalá que sea para el bien de los dos. El hincha es muy cariñoso conmigo, siempre está agradecido, piden mi vuelta, me han seguido durante todo el año, el cual fue complicado para el club”, declaró a GOLPERU.

Penco marcó goles claves que salvaron a Sport Boys de bajar a segunda división. (Liga 1).

La ‘Motoneta’ admitió que nunca fue su intención de abandonar el club, no obstante, se vio forzado a hacerlo debido a que el anterior cuerpo técnico y directiva, a la que acusa de perjudicar al club, decidieron no contar con sus servicios.

“Antes de irme hablé con el entonces director deportivo ‘Patucho’ (Villanueva), quien me dijo que el entrenador (Ytalo Manzo) no iba a contar conmigo. Me pareció un poco raro, con el tiempo me enteré que las cosas no fueron así. Fue una administración nefasta que le hizo mucho daño al club, y hoy el equipo está pagando las consecuencias”, aclaró.

Recordemos que durante su etapa en el cuadro rosado, Penco marcó 26 goles en 55 partidos. Su mejor temporada fue la 2020, donde marcó 14 goles y ayudó a que ‘La Misilera’ termine la temporada sin problemas con el descenso. Sin embargo, su campaña más épica fue la del 2021, cuando marcó tantos en los últimos minutos ante Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci, que le permitieron al equipo mantenerse en la categoría.

“Jugar sin gente es feo, gritas un gol y no hay nadie. Hubiera sido hermoso gritar un gol en el Miguel Grau repleto, especialmente los últimos ante Manucci y Cristal. Hay gente que me sigue reconociendo por eso, personas que se abrazaron con su padre y su abuelo, quienes quizá ya no están y ese gol les quedó en el recuerdo”, mencionó.

En la actualidad, el delantero argentino cuenta con 39 años, por lo que algunos hinchas chalacos dudan de su rendimiento, sobre todo porque en su último curso las lesiones fueron algo recurrente en su persona. No obstante, el atacante viene de disputar 31 partidos y marcar 5 goles con San Martín de San Juan en la segunda división de Argentina, por lo que los problemas físicos serían cosa del pasado.

Recordemos que los dos nueves con los que contó Sport Boys la presente temporada tampoco rindieron como se esperaba. Alexis Blanco y Mauro Guevgeozián anotaron 6 y 7 tantos respectivamente. Además, los dos se perdieron los últimos encuentros de la temporada debido a sus lesiones.

