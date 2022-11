Kimberly García, la peruana campeona mundial que sueña con el oro olímpico

Kimberly García, la primera deportista peruana en lograr dos campeonatos mundiales en marcha y estar entre las cinco finalistas por la mejor atleta del año. Edición: Carlo Fernández C.

Antes de cumplir cuatro años, Kimberly García soñaba con ser una gimnasta destacada o una reconocida voleibolista. Sus anhelos deportivos eran lejos de una pista atlética. Sin embargo, la vida le tendría preparado otro camino, uno que la mantuvo siempre con los pies sobre la tierra.

A pesar que intentó más de una vez inscribirse en talleres de vóley y gimnasia en el IPD, nunca alcanzó un cupo. Cuando cumplió cinco años, su prima la llevó a practicar marcha. “Me dijo que la acompañe y que haga lo mismo, que la imite”, comentó. Ella obedeció. El entrenador de su prima, la observó y le dijo a su papá que la lleve todos los días porque veía cualidades. Ese mismo año comenzó a entrenar.

“A mí me gustaba el vóley y la gimnasia, un día le dije a mi papá que quería aprender y él me respondía entre bromas que a los 30 años y yo le respondía que está bien, a los 30. Yo lo veía cerquita porque en ese momento era muy pequeña. Aunque en realidad cuando empecé a practicar marcha atlética, me apasionó mucho”, contó. Le gustó tanto, que dejó de pensar en los otros deportes que quería practicar, se enamoró de la marcha atlética y decidió que se convertiría en una campeona.

A los nueve años ganó su primera medalla de oro a nivel regional y a partir de ese momento supo que quería llegar a un podio mundial y olímpico. “Me gustó ganar, todos me decían: has ganado a chicas que entrenaban antes que tú y eso me motivó”. Desde entonces, conoce lo que significa estar arriba de un podio.

En su palmarés cuenta con medallas de oro, plata y bronce en los Campeonatos Sudamericanos, obtuvo el segundo lugar en los Panamericanos de Lima 2019 y dos medallas de plata (2015 y 2017) y un oro en el 2013 en los Campeonatos Panamericanos de Marcha atlética. En la Copa del Mundo 2022 logró un bronce y tres podios en los Iberoamericanos. Finalmente, dos de sus más importantes victorias, los títulos mundiales en 20 km y 35 km. Logró un récord nacional y récord sudamericano en 35 km con 2h 39m 16s y 1h 26m 58s en la primera prueba de 20 km en el Mundial de Oregón, lo que la llevó a marcar un hito en la historia del deporte de nuestro país.

“Lo que principalmente me impulsó fue ver con mi familia, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. Veíamos que ahí estaba el deporte que yo practicaba, le decía a mi papá y a mi mamá, que quería llegar a competir en las olimpiadas, en los mundiales. Mi papá me respondía que, si seguía entrenando bien y era constante, iba a poder lograrlo. Es así que me propuse ese objetivo desde muy pequeña. Fui poco a poco, iniciando desde la categoría menores, escolares, juveniles, siempre pensando en que todo este esfuerzo era para llegar a los campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos”, expresó en entrevista a Infobae Perú.

Kimberly García consiguió dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo de Oregón. (Kimberly García)

Aún con medallas, la falta de apoyo persiste

La falta de apoyo para los deportistas en Perú es una constante y eso se refleja en los resultados, desde su primera participación en unos Juegos Olímpicos en París 1900, solo se ha logrado conseguir cuatro medallas (una de oro y tres de plata). Juan Giha fue el último atleta en subirse a un podio desde Barcelona 1992.

A pesar de haber llegado a lo más alto en un torneo mundial, Kimberly García no recibe el apoyo necesario para continuar su preparación. Sin el soporte económico e incondicional de su familia, Perú no tendría dos medallas mundiales en marcha atlética. “Agradezco muchísimo a mi familia porque ellos han apostado por mí. Otros, tal vez, me hubieran dicho mejor dedícate a estudiar, porque es lo típico que dicen muchas. Sin embargo, mi familia siempre me ha apoyado. Incluso cuando ya había logrado ganar en campeonatos sudamericanos y panamericanos, y no había apoyo de las empresas privadas y en el IPD todo era muy reducido”, señaló.

La atleta nacional reclama que, a pesar de los campeonatos mundiales, los pedidos básicos que le hizo al IPD para mejorar en su camino a los Juegos Olímpicos aún no llegan. “Reconozco que me han brindado el premio por parte del gobierno, pero no todo es eso. Necesitamos bases de entrenamiento, competencias, contar con un equipo multidisciplinario que esté con nosotros y tener estabilidad con el entrenador. Le deben hace medio año y eso no puede ser posible, si van a contratar tiene que ser algo serio. Eso se está exigiendo y obviamente también el monto justo que se merece por haber traído estos logros”, sentenció.

El sueño olímpico de Kimberly García es gracias al apoyo de las empresas privadas y siente que lo que brinda el estado es insuficiente para que un deportista pueda destacar. “A veces el estado, el IPD esperan que uno sea campeón, pero es muy difícil sin el apoyo y esto se suma a que en algunos casos ni la familia apoya al deportista. Hay mucho talento que se echa a perder y eso debería cambiar”, dijo la atleta. “Agradezco a las empresas privadas que se han sumado en este sueño olímpico. Del estado no espero mucho la verdad y debería ser al revés. El estado te debería dar esa estabilidad y las empresas privadas ser un complemento”, agrega.

Kimberly García, campeona del mundo es una de las dos latinoamericanas en la lista por la mejor atleta del año. (IPD)

El camino que lleva a una medalla olímpica

En diciembre conoceremos quién es la mejor atleta del año, luego que se hiciera merecedora de esta nominación tras conseguir el primer lugar en dos competencias de marcha en el Mundial de Atletismo de Oregón. Aunque para el Perú ella es la mejor, aún Kimberly persiste en que le falta cumplir el sueño olímpico.

“Muchas veces he querido tirar la toalla. En Tokio 2020, durante la pandemia, traté de mantenerme en forma, pero la realidad fue otra en las olimpiadas estuve en un nivel inferior, eso fue muy duro para mí porque yo tenía expectativas muy altas, incluso pensé que iba a ganar. A veces digo, de repente primero era ser campeona mundial y luego lograr una medalla olímpica, esa es la meta, pero gane o no la medalla, siempre daré lo mejor de mí. Aunque uno siempre va apuntando a lo más alto”, dijo.

La atleta nacional reflexionó sobre el año que ha tenido, a pesar de haber iniciado con varias lesiones que la hicieron pensar que no lograría llegar al Mundial en Estados Unidos, está feliz de haber cumplido uno de los sueños que se planteó cuando era pequeña. Ahora, sus principales objetivos son el Mundial de atletismo en Budapest y los Panamericanos de Santiago 2023, el camino que la llevará a buscar una medalla en París 2024.

Kimberly García se ha elevado a lo alto de un podio más de una vez, sin embargo, ella, como en su deporte, siempre está con los pies en la tierra en busca de nuevos triunfos.

