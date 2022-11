Kimberly García, deportista peruana, finalista en nominación a atleta del año por World Athletics

Kimberly García finalista a atleta del año.

Hace un mes, Kimberly García acaparó todas las portadas de la prensa, pues, por primera vez una deportista peruana fue nominada a la mejor del mundo por la organización internacional World Athletics. Ahora, la nacida en Huancayo quedó dentro de las cinco finalistas y podría quedarse con ese importante reconocimiento.

El órgano de gobierno de esta disciplina dio a conocer la lista de deportistas femeninas que lucharán por el tan ansiado premio a través de sus redes sociales. En ella figuró el nombre de Kimberly García, peruana que ganó en el último Mundial de Atletismo realizado en Oregón, Estados Unidos.

A la huancaína la acompañan las siguientes atletas: La venezolana Yulimar Rojas, quien destaca en el triple salto; la jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce, campeona en 100 metros planos; la estadounidense Sydney McLaughlin, ganadora en 400 m con vallas; y la nigeriana Tobi Amusan, la cual se desempeña en 100 m con obstáculos.

World Athletics dará a conocer a la mejor representante en Atletismo este 5 de diciembre. La votación que cerró el pasado 31 de octubre, se realizó con la participación de especialistas y del público.

Foto: Twitter.

¿Cómo se dieron las votaciones para la mejor atleta del año?

“El Consejo Mundial de Atletismo y la Familia Mundial de Atletismo emitieron sus votos por correo electrónico, mientras que los fanáticos registraron sus decisiones en línea a través de las plataformas de redes sociales de World Athletics, donde se registró un récord de 1,3 millones de votos”, informó la organización mundial por medio de su página web.

“El voto del Consejo Mundial de Atletismo representó el 50 % del resultado, mientras que los votos de la Familia Mundial de Atletismo y los votos del público representaron cada uno el 25 % del resultado final”, complementó.

¿Por qué fue nominada a la atleta del año?

Kimberly García ha sido una de las mejores representantes del deporte peruano en este 2022. La atleta de 29 años logró una hazaña y marcó un hito histórico en el país. Se consagró en dos oportunidades en el Mundial de Atletismo. Ganó en los 20 km con un tiempo de 01:26:58 y después se coronó en los 35 km con 2:39:16. Ambas en la disciplina de marcha atlética.

Kimberly García ganó su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo

El testimonio de García

Como era de esperar, gracias a lo logrado a nivel internacional, diferentes marcas se interesaron en apoyar a Kimberly García y ella se convirtió en imagen de muchas de ellas. En esa línea, la huancaína protagonizó una entrevista para el canal de UNACEM, empresa de cementos.

“A los nueve años de edad, me acuerdo que en un campeonato regional obtuve la medalla de oro. Ya mucho más motivada, con mi papá mirábamos campeonatos mundiales, campeonatos olímpicos y veía que ahí estaba la disciplina que yo practicaba, la marcha”, contó.

“Durante mi carrera deportiva, el obstáculo más grande siempre ha sido la falta de apoyo. Estamos trabajando de hacer un centro de alto rendimiento donde haya todas las facilidades y comodidades para los deportistas. Quiero que la marcha atlética se masifique más”, agregó.

“Cuando estoy en el extranjero ya no solamente represento a Huancayo, sino a todo el Perú. Me motivó bastante a las peruanas con la bandera haciéndote barra. Iba a llegar a la meta y un peruano vino me ofreció la bandera, llegué a la meta con mucho orgullo de haber conseguido otra medalla”, finalizó.

