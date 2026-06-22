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Sicarios desatan terror durante el Día del Padre: motociclista fue asesinado a balazos en Independencia

El ataque ocurrió en el cruce de Alpistes y Hortensias, donde un sujeto armado disparó varias veces contra la víctima, que se encontraba junto a su motocicleta. Peritos hallaron 12 casquillos en la escena del crimen

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Un motociclista fue asesinado a balazos en el distrito de Independencia, en medio de una celebración por el Día del Padre. El ataque ocurrió en la zona de Ermitaño Alto, donde un sujeto armado interceptó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Fuente: Exitosa Noticias

Un ataque a balazos ensombreció el Día del Padre. En Independencia, un motociclista fue víctima de un brutal ataque a balazos por parte de un sicario que tras cometer el crimen huyó de la escena sin dejar rastro.

El hecho ocurrió en la zona de Ermitaño Alto, donde las detonaciones se confundieron por momentos con el ruido de una celebración que, según testigos, se realizaba en las inmediaciones. Cuando varios asistentes advirtieron lo sucedido, la víctima ya había caído al pavimento con heridas de gravedad.

Aún con signos vitales, el herido fue auxiliado y trasladado al Hospital Cayetano Heredia, pero los médicos solo pudieron confirmar su deceso por la gravedad de las lesiones. Entre las heridas se reportó un disparo en la cabeza, que resultó letal.

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Calle oscura de noche con cinta amarilla policial bloqueando el paso; una motocicleta, un automóvil blanco y un contenedor rojo visible a la derecha
La imagen muestra la zona de la avenida Alpistes en el distrito de Independencia, Lima, acordonada por las autoridades tras el ataque a balazos contra un motociclista en el lugar. (Captura: América Noticias)

Sicario dispara contra motociclista en medio de fiesta por el Día del Padre

El crimen se registró alrededor de las ocho de la noche, en el cruce de las calles Alpistes y Hortensias. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima se encontraba cerca de una motocicleta cuando fue interceptada por un sujeto armado que le disparó en varias oportunidades, en plena vía pública.

En el lugar, peritos de Criminalística realizaron diligencias e identificaron 12 casquillos de bala esparcidos en la zona del ataque. La motocicleta y el casco del fallecido quedaron a un lado de la calle, mientras el área era asegurada para el trabajo de los especialistas.

Testigos señalaron que en el sector se desarrollaba una fiesta y que, por la confusión, varios de los presentes tardaron en comprender que se trataba de un ataque. Tras la ráfaga, el agresor huyó corriendo sin que nadie pudiera detenerlo. Según información preliminar, el sospechoso vestía chaleco negro, short y zapatillas blancas; además, llevaba un morral.

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Tres hombres, uno con camiseta de criminalística y dos con uniforme policial oscuro, realizan pericias en una calle de noche con cinta policial, un coche y una motocicleta
Agentes de criminalística y policía realizan diligencias en la avenida Alpistes, distrito de Independencia, tras el ataque a balazos contra un motociclista que murió posteriormente. (Captura: América Noticias)

Investigan identidad de hombre asesinado a balazos en Independencia

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado oficialmente debido a que no portaba su documento de identidad. Sin embargo, se presume de manera preliminar que podría tratarse de un ciudadano venezolano, información que las autoridades aún deben confirmar.

Las investigaciones quedaron a cargo de dependencias policiales de la jurisdicción. En una primera información se señaló que agentes de la DIPINCRRI de Independencia asumieron las diligencias para identificar al autor de los disparos y determinar el móvil del crimen. En otro reporte, se indicó que el caso quedó en manos de la Comisaría de Independencia, que viene recogiendo testimonios y coordinando las acciones operativas.

Una de las principales dificultades señaladas por vecinos fue la falta de cámaras de seguridad en el punto exacto donde ocurrió el ataque. No obstante, también se informó que las cámaras instaladas en viviendas aledañas podrían contribuir con la investigación, al permitir reconstruir la ruta de escape del agresor y contrastar la vestimenta descrita por testigos.

Imagen dividida muestra una motocicleta oscura y dos cascos en el suelo, uno junto al motor y otro cerca de la rueda trasera y matrícula
La imagen muestra una motocicleta y un casco en el distrito de Independencia, Perú, elementos relacionados con el ataque a balazos que sufrió un motociclista en la avenida Alpistes. (Composición: Infobae Perú)

En paralelo, varios residentes evitaron brindar declaraciones por temor a represalias, mientras la Policía continúa con el análisis balístico de los casquillos hallados y con la revisión del material de videovigilancia disponible para esclarecer el homicidio.

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