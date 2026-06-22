El ‘Zico’ egipcio que dejó sus vacaciones para ser la revelación de su país en el Mundial 2026: “No esperaba ser convocado”

Mostafa Zico es la gran revelación de Egipto en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Mostafa ‘Zico’ Mohamed es la gran historia inesperada de Egipto en el Mundial 2026. A sus 29 años, el delantero del Pyramids FC ha pasado en cuestión de meses de ser un jugador del torneo local y del ascenso egipcio a convertirse en una de las figuras del equipo nacional en la máxima cita del fútbol, con un rendimiento que ya lo coloca como la revelación del combinado africano.

Su presente contrasta por completo con su pasado reciente. Hasta hace apenas cuatro temporadas, el atacante competía en la segunda división de su país, peleando por el ascenso, sin grandes focos mediáticos y sin siquiera figurar en el radar de la selección egipcia.

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Sin embargo, su irrupción en el Pyramids FC —uno de los clubes protagonistas de la liga egipcia— cambió por completo el rumbo de su carrera. Su rendimiento le permitió dar un salto inesperado y, en mayo del presente año, ‘Zico’ recibió su primera convocatoria al combinado nacional. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica.

Sacrificó sus vacaciones para jugar el Mundial 2026

El momento que marcó su historia llegó de forma totalmente inesperada. Mientras planificaba unas vacaciones de verano en la costa norte de Egipto, recibió el llamado del entrenador Hossam Hassan para integrarse a la selección. Lo que iba a ser un simple descanso en la playa terminó convirtiéndose en el inicio de su aventura mundialista.

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“Estaba muy lejos de la selección y, sinceramente, no me lo esperaba. Estaba a punto de irme de vacaciones y, de repente, me encontré en el Mundial”, confesó el delantero tras la victoria de Egipto por 3-1 ante Nueva Zelanda, encuentro en el que fue protagonista con un gol y una asistencia.

‘Zico’ reconoció que el cambio de planes fue tan repentino como determinante en su carrera, en un proceso que lo llevó de ser una opción secundaria a convertirse en una pieza clave del equipo en muy poco tiempo. Su irrupción no fue casual: ya había mostrado su eficacia en los amistosos previos al Mundial, donde también logró convertir y empezó a ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

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Lejos de sentirse presionado por el salto de nivel, el atacante ha respondido con un rendimiento inmediato desde su llegada a la selección. Entre los amistosos y el Mundial 2026, acumula cuatro partidos disputados, con un registro de tres goles y una asistencia, números que reflejan su impacto directo en el equipo y lo consolidan como una de las grandes revelaciones del proceso de Egipto.

Confianza total y ambición en el Mundial

Mostafa Mohamed también ha resaltado el impacto del entrenador Hossam Hassan en su crecimiento dentro del equipo, destacando que la confianza recibida ha sido clave para su rendimiento en el torneo. “Desde el primer minuto hasta ahora, el entrenador nos ha dado confianza. Gracias a Dios, no le he defraudado ni un solo segundo”, afirmó el atacante.

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A pesar del buen momento individual y colectivo, ‘Zico’ mantiene los pies en la tierra y considera que Egipto todavía no ha alcanzado su objetivo en el Mundial, por lo que el grupo aún tiene margen de crecimiento. “Somos el equipo más fuerte de África. ¿Por qué no podríamos llegar lo más lejos posible en este torneo?”, expresó con convicción.

Mostafa Zico celebrando junto a Mohamed Salah durante el triunfo de Egipto a Nueva Zelanda. Crédito: REUTERS/Albert Gea

Un estilo inspirado en una leyenda brasileña

El apodo de ‘Zico’ tampoco es casualidad. Su nombre futbolístico está inspirado en el histórico exjugador brasileño que brilló en la década de los 80, una referencia que nace directamente de su entorno familiar. Su padre era un gran admirador del ídolo sudamericano y, desde muy pequeño, creció viendo videos del legendario mediocampista, que terminaron marcando su identidad dentro del fútbol.

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“Es mi modelo a seguir. Mi padre hablaba mucho de él y vi sus videos en YouTube”, contó el delantero en una entrevista con el medio brasileño O Globo, dejando en claro el origen de su apodo y la conexión emocional que lo une con una de las figuras más icónicas del fútbol mundial.

De esta manera, el sobrenombre no solo representa un homenaje, sino también una inspiración constante en su carrera, que hoy vive su punto más alto con la selección de Egipto en el Mundial 2026.