Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, cumple un mes prófugo y no se entregará

Alejandro Sánchez se encuentra prófugo de la justicia.

Desde hace un mes, Alejandro Sánchez se encuentra prófugo de la justicia luego de que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar por 10 días por el caso Sarratea, la vivienda donde el presidente Pedro Castillo mantuvo reuniones irregulares.

El dueño de la casa ya ha anunciado que no se entregará a la justicia porque no cometió ningún delito. Asimismo, sostuvo que no se acogerá a la colaboración eficaz porque “no tiene nada que decir”.

“No he cometido delito y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz, el ser humano no es perfecto y cometemos errores. Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país. Seguidamente, me entregaría a la justicia sin necesidad de que me busquen, pero no, como no soy culpable de nada, no lo haré”, escribió el pasado octubre en su cuenta de Facebook.

En otro momento, el amigo del presidente indicó que no se va “autroincriminar” y que no permitirá que se le “estropeen” sus derechos.

“No voy a hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen. Eso jamás. ¡Sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan en la cárcel tres años y después me digan que no tengo ningún delito”, agregó.

El presidente Pedro Castillo participó en ceremonia por el XVI aniversario de la lucha medioambiental del centro poblado de Huangamarca, Cajamarca.

Alejandro Sánchez también afirmó que comparecerá ante la justicia si se cumplen las siguientes dos opciones: que le muestren “pruebas contundentes” o “elementos de convicción” y que traigan al Perú a César Hinostroza y Alejandro Toledo. Finalmente, su post culminó con la frase “palabra de chotano”.

Diligencia fallida

El martes 11 de octubre, el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar contra seis involucrados del caso Sarratea, entre los que se encontraba el dueño de la casa ubicada en Breña, Alejandro Sánchez, por el plazo de 10 días mientras se desarrollan las investigaciones fiscales.

Sin embargo, el hombre de confianza del jefe de Estado no fue hallado por los miembros de la Policía Nacional, quienes acompañaron las diligencias del Ministerio Público. Las autoridades no lograron ubicarlo y, según un reportaje de Cuarto Poder, habría escapado gracias a una llamada de advertencia.

Dos fuentes declararon al mencionado programa periodístico. Una llamada telefónica habría sido suficiente para anunciarle que las autoridades planeaban capturarlo. Esto al ser él un investigado por la Fiscalía por haber sido financista de la campaña de Pedro Castillo, así como presunto coordinador de la organización criminal que encabezaría el mismo presidente de la República.

La semana pasada se puso un marcha un operativo para allanar y detener a diferentes figuras vinculadas con el gobierno de turno, pero al llegar a la residencia de Sánchez Sánchez no lograron encontrarlo. Esto a pesar de que las autoridades se mostraron seguros de saber que el investigado se hallaba en su domicilio. Solo se encontró a sus familiares en un inmueble ubicado al sur de la capital.

SEGUIR LEYENDO