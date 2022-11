Hernán Novick y la conversación con Carlos Compagnucci: “Me dijo que no era un jugador de sus características”

Hernán Novick aseguró que su partida de la 'U' es por decisión técnica.

Universitario de Deportes sorprendió a todos anunciando la partida de Hernán Novick de cara a la siguiente temporada. Después de la oficialización a través de redes sociales, el ‘charrúa’ contó por qué no seguirá en tienda ‘crema’ y afirmó que se debe a un gusto por parte del entrenador Carlos Compagnucci.

El futbolista de 33 años aclaró que sus intenciones eran seguir vistiendo la camiseta ‘merengue’ en 2023, pues aún tenía contrato vigente, no obstante, desde el área deportiva y el comando técnico le comunicaron que no lo tenían en sus planes. Fue en ese momento que comenzaron a negociar su salida del club.

El uruguayo se reunió con el DT Carlos Compagnucci y sostuvo una conversación. “Me dijo que no era el jugador de sus características y que prefería a otro, me lo dijo después de terminar el campeonato, pero uno jugando y entrenando todos los días se va dando cuenta, es totalmente normal, son gustos”.

Asimismo, el ‘Mago’ se refirió a las posibilidades de seguir en el fútbol peruano. “La verdad que estaba con el tema de la rescisión, no tengo ninguna otra oferta hasta el momento, no sé si me quedaré en la Liga 1 o me iré a Uruguay, comenzaré a ver si tengo algo”.

Por último, Novick compartió lo que vivió en su paso por la ‘U’ y sus deseos para el club en el 2023. “Me hicieron sentir como en casa desde el primer momento, ojalá pueda campeonar y darle una alegría a toda la gente que lo merece”.

Flores para Quispe

“Estoy muy contento por él, desde el primer día que lo vi se notaban las condiciones que tenían, viene creciendo muchísimo, tiene un excelente presente y va a tener un mejor futuro”, inició el nacido en Uruguay sobre el buen rendimiento de Piero Quispe en Universitario.

“Muy feliz que ya haya podido pertenecer a la lista de la selección, no es cosa fácil, menos a su edad. Es una persona humilde, conozco al papá que siempre lo llevaba y estaba con él, una excelente persona también, no tengo dudas que va a seguir por este camino”, finalizó.

Hernán Novick halagó a Piero Quispe, su excompañero en Universitario.

Los números de Hernán Novick en la ‘U’

Llegó procedente de Peñarol de su país en 2021 y se incorporó rápidamente a la plantilla del técnico Ángel Comizzo. En su primera temporada, disputó 23 partidos, en los cuales anotó nueve goles y dio cinco asistencias. Sus estadísticas bajaron en el siguiente año debido a las constantes lesiones. Solo jugó 20 encuentros, marcó tres tantos y habilitó a un compañero en tres oportunidades.

La trayectoria de Novick

- El Tanque Sisley (2006-2008)

- Villa Española (2008-2009)

- Fénix (2010-2013)

- Peñarol (2014-2016)

- Guaraní (2017)

- Cerro Porteño (2018-2019)

- Sol de América (2020)

- Peñarol (2020)

- Universitario de Deportes (2021-2022)

DATO: Hernán Novick solo consiguió ser campeón nacional una vez a lo largo de su carrera. Lo hizo con Peñarol en 2015.

