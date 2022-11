Felipe Cantuarias le pidió disculpas a Erick Delgado por sacarlo de Sporting Cristal en 2012.

Uno de los grandes misterios de Sporting Cristal fue por qué Erick Delgado no se quedó en La Florida si había salido campeón en 2012. Nunca se entendió su salida y el arquero tampoco dijo que fue lo que realmente pasó y solo aclaró que no fue rendimiento. Ese hecho volvió a salir a luz después de que Felipe Cantuarias, expresidente ‘celeste’, criticó a Innova Sports por dejar ir a Horacio Calcaterra. Mandó una publicación por redes sociales mostrando su malestar y el ‘Loco’ usó su comentario para lanzarle contundente mensaje.

“Qué ironías de la vida o un poco de oportunismos diría yo #razaceleste #fuerzacristal”, escribió el exarquero y capitán de los ‘cerveceros’.

Erick Delgado responde a Felipe Cantuarias por redes sociales.

No quedó ahí

La respuesta de Felipe Cantuarias no tardó en llegar, pues lo que puso Erick Delgado claramente fue una indirecta porque el expresidente ‘celeste’ lo sacó sin motivo o razón en aquel año. No lo respaldó, pero lejos de seguir armando polémica, le devolvió le mensaje pidiéndole disculpas por haberlo sacado del equipo. Aceptó su error y reconoció que el arquero es un ídolo que no debió salir.

Respuesta de Felipe Cantuarias a Erick Delgado.

El exdirigente deportivo, Carlos Benavides, aplaudió las disculpas de Felipe Cantuarias a Erick Delgado. “Respuesta a la altura de un presidente de SC. Gracias ‘presi’. Abrazo celeste.”, fue lo que publicó. Y un hincha fue irónico con su comentario: “El mejor refuerzo es no reforzarse”.

Carlos Benavides, exdirigente de Sporting Cristal, aplaudió las disculpas de Felipe Cantuarias a Erick Delgado.

No se quedó callado

La salida sorpresiva de Horacio Calcaterra de Sporting Cristal dejó a todos en ‘shock’. Y el primero en salir a criticar fue Felipe Cantuarias. El expresidente ‘cervecero’ le echó toda la culpa a Innova Sports, empresa que dirige a los ‘celestes’. Aseguró que se estaba dejando de lado la identidad del club en la toma de decisiones. Recordemos que se está haciendo una reestructuración luego de que no se logró el objetivo de llegar a la final de la Liga 1.

“Costo enorme esfuerzo y tiempo restaurar la identidad del club pérdida por el alejamiento de los ídolos y la falta de reconocimiento a los referentes. La salida de ‘Calca’ requiere una explicación de los directivos. ¿Cuáles son sus planes? Su silencio hace daño a la confianza”, escribió el exmandamás en su cuenta de Twitter.

Y no fue lo único que dijo pues al ver la despedida fría del capitán del Rímac, volvió a referirse al tema: “No me vengan con eso de “no aceptó la oferta”. Cuando un referente y capitán con 4 títulos está contento y se siente reconocido por el club siempre hará lo imposible por quedarse. Innova sigue sin entender la importancia de la identidad ‘celeste’. ¡Se necesita gestión!”, agregó.

Explicación esperada

Luego de las constantes críticas a Innova Sports; Joel Raffo, el presidente del club, salió a asegurar que se hizo todo lo posible para retener a Horacio Calcaterra. Incluso, se le concedió todo lo que requería el volante para que firme su renovación.

“Para nosotros también fue un acontecimiento muy sorpresivo. Desde que terminó el campeonato, como es natural, tomé la iniciativa de comenzar las conversaciones de manera directa dado a que fue el capitán y referente del equipo por 10 años. Nosotros mejoramos la propuesta inicial que se le hizo para, justamente, satisfacer esas pretensiones. Recibí una llamada, él esta ahorita de vacaciones, por eso no nos pudimos juntar de manera presencial. Sorpresivamente, me comunica que había tomado la decisión, así de manera contundente, de no continuar en el equipo”, explicó el mandatario a Movistar Deportes.

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, dio detalles del club de la salida de Horacio Calcaterra

