Fiorella Méndez exigió 6 mil soles de pensión a Pedro Loli para costear estos gastos

Fiorella Méndez demandó a Pedro Loli en beneficio de su hijo.

Fiorella Méndez y Pedro Loli se encuentran en una disputa legal desde que la exproductora de ‘La Banda del Chino’ presentó una demanda por pensión de alimentos. Según información difundida por ‘Amor y Fuego’, la comunicadora exigió una exorbitante cifra de dinero para solventar los gastos de su menor hijo.

El pasado 7 de noviembre, Méndez y su abogado Wilmer Arica solicitaron al juez “una asignación anticipada de alimentos por la suma de S/ 6.000 soles mensuales”. Además, pidieron que se interponga una restricción de salida del país al cantante de cumbia “en tanto no garantice el cumplimiento de la asignación anticipada”.

Fiorella indicó que necesita más de S/6,000 para mantener al hijo que tiene en común con Pedro Loli, pues solo en pagar el alquiler del departamento donde viven le cuesta S/1,500. También hay otros gastos que, según afirma ella, se encarga en su mayoría de veces sola.

Departamento: S/1,500

Mantenimiento: S/200

Luz: S/180

Agua: S/50

Internet/Cable: TV S/120

Nana: S/1300

Colegio: S/720

Alimentación: S/1,500

Aseo: S/130

Movilidad/gasolina: S/500

Atención médica: S/250

Recreación: S/100

Total: 6,550

Fiorella Méndez lloró por su disputa legal con su expareja. (Willax TV)

¿Cuánto deberá pagar Pedro Loli?

Una semana después de la solicitud presentada por Fiorella Méndez, el juez admitió su pedido, pero no aceptó que Pedro Loli pague S/6,000 mensuales, sino tan solo S/2, 000 y de manera anticipada. Además, rechazó la petición de que sea impedido de salir del país, ya que “no se llega a acreditar el peligro de fuga que podría perjudicar la tramitación del proceso”.

Cabe resaltar que el ex Grupo 5 ha dejado en claro que jamás ha descuidado su deber como padre. “Lo único que puedo decirte es que a mi hijo jamás le ha faltado ni le faltará nada. No voy a tocar más el tema, ya que pienso que los problemas familiares se arreglan en casa”, aseguró en comunicación con Rodrigo González.

La exproductora de América TV tampoco se quedó atrás e indicó que ella se preocupa únicamente por el bienestar de su pequeño. “La gente que me conoce realmente saben lo chambeadora que he sido desde antes de tener a mi bebé. No me siento bien, lo único que voy a hacer es velar por la seguridad de mi hijo, es lo único”, dijo entre lágrimas.

Fiorella Méndez mantuvo una relación amorosa con Pedro Loli. (Foto: Facebook)

La primera separación se remonta al año 2019, cuando el programa ‘Magaly TV, La Firme’ reveló que tres mujeres acusaban a Loli de haber salido con ellas mientras que él estaba con Fiorella Méndez. Incluso, se difundieron imágenes del cantante con Jamileth Resurrección, de tan solo 19 años.

De inmediato, la comunicadora decidió eliminar todas las fotografías con Pedro Loli de sus redes sociales, confirmando así su ruptura. Sin embargo, decidió darle una segunda oportunidad meses después. Ya en el 2021, dio a entender que se separaron porque él no supo respetar su romance.

