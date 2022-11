Christopher Gianotti no pierde las esperanzas de regresar con Úrsula Boza: “Quiero que conozca mi mejor faceta”

Christopher Gianotti desea regresar con Úrsula Boza. ATV / Magaly TV: La Firme.

Christopher Gianotti no pierde las esperanzas de regresar con la madre de sus hijas, Úrsula Boza. Los actores fueron al programa de Magaly Medina la noche del viernes 11 de noviembre para comentar cómo es su relación actualmente, todo lo que han vivido, cómo esposos y amigos, ya que han vuelto y terminado muchas veces.

Úrsula comentó que ellos se fueron a vivir juntos cuando tenían seis meses de relación, a pesar de que sus padres se oponían porque los veían muy jóvenes e inexpertos, se mudaron y lograron sacar a flote su romance.

Luego de seis años de relación se casan en el 2011, tuvieron su primera pequeña y a los seis meses terminan pero cuando ellos estaban separados nace su segunda hija y ahí es cuando retoman su romance, sin embargo no funciona nuevamente.

“A los tres años, a mi compadre le daba... se sentía agobiado, le daba crisis existenciales y terminaba”, contó la exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Por su lado, el youtuber confesó que hasta ese momento no sabía que sus cuadros de tristeza profunda se debían a una depresión que vivía con él hace muchos años.

“No entendí que era depresivo, era como tristeza de momentos y era más profundo. Me había dado cuenta de que estaba viviendo una vida bastante equivocada y cuando voy al psicólogo me dice: ‘A ti te gustaría que tus hijas estén con un hombre como tú’ y ahí se me marcó todo”, explicó el artista.

“Tenía todo, mi familia, una mujer inteligente, trabajo, fama y me autodestruía y me autodestruía”, comentó el conductor de ‘Preguntas que arden’ quien dije que hace tres años se hace cargo de su vida y lleva terapia psicológica.

Después, de que Christopher Gianotti conoce su diagnóstico psicológico y lleva terapia, inicia una mejor relación con Úrsula. Luego de reconocer ambos sus errores, afianzan una amistad y tienen una mejor relación de padres.

La pandemia llegó y los reunió nuevamente en la misma casa. Estuvieron por un año pero esta vez fue por el lado de Úrsula Boza que terminaron.”Nos agarra la pandemia y cuando dicen 15 días en sus casas, pensé, sin ver a mis hijas no hay forma, fui a su casa, me fui quedando y luego la comencé a ver con otros ojos y ahí en el momento de la pandemia estuvimos un año”, relató el Gianotti.

“Pero, yo todavía no había curado algunas cosas y le dije, creo que mejor lo dejamos acá. Juntos, pero no revueltos”, aclaró ‘Uchi’.

Ahora, es el creador de contenido digital, quien quiere regresar con la madre de sus hijas y está dispuesto a hacer de todo para reconquistarla.

“A mí me encantaría que ella y mis hijas puedan disfrutar conmigo esta faceta de mí, estoy convencido que estoy en el mejor momento para hacer la cosas bien, tengo la mente sana y estoy equilibrado. A mí me encantaria (regresar), pero haber si me atraca”, explica Gianotti.

Finalmente la popular ‘Mirada de Tiburón’ comentó que al padre de sus hijas le “faltan algunos méritos por cumplir” para nuevamente regresar como pareja romántica, mientras tanto trabajan juntos y conducen un programa en Youtube ‘Por algo pasan las cosas’ . Y ella es la productora de sus eventos y shows.

