Caso Blanca Arellano: dueña de casa donde fue detenido Juan Pablo Villafuerte no sabía que se ocultaba allí

La dueña de la casa donde fue capturado Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso de la desaparición de Blanca Arellano Gutiérrez, decidió dar su versión de los hechos. En este sentido, indicó que no tenía conocimiento que el estudiante de medicina se encontraba en su vivienda.

“Yo no le alquilé al joven, recién me han sorprendido que él estaba aquí. No sabíamos que estaba oculto ahí. Quien alquiló fue la señorita, a la que han llevado, se llama Carmen. Al hombre no le he visto llegar. Sí sabía que había un hombre en su cuarto, pero no sabía más detalles”, declaró Lucy Quispe Arenas a El Popular.

Asimismo, manifestó que el cuarto le alquiló a Carmen Castillo, la mujer que fue encontrada junto a Villafuerte. Sin embargo, no sabe si ambos son parejas o han tenido una relación sentimental.

Además, afirmó que se encuentra molesto con Castillo dado que se le alquiló desde hace tres meses el cuarto, pero se le advirtió que no debe generar problemas. “Estamos un poco molestos con ella, porque cuando se le alquila se le dice que no debe haber nada de personas ebrias, porque hacen mucha bulla”, mencionó.

Villafuerte estuvo en la casa desde hace dos días en el cuarto del distrito de San Juan de Lurigancho. La Policía Nacional logró su captura luego de varias diligencias en diferentes casas de familiares cercanos. Cabe precisar que, se tuvo conocimiento que viajó a Lima luego de presentarse en la comisaría de Huacho.

La Fiscalía de la Nación informó que ante la captura procederá a tomar su declaración. Por ello, se espera que Villafuerte pueda dar más detalles de lo sucedido, dado que ante los agentes de la Depincri decidió acogerse al derecho de guardar silencio.

“El fiscal provincial Marco Collantes Mejía indicó que esa diligencia es necesaria en atención a la nueva evidencia encontrada en torno a la investigación por feminicidio que se le sigue a Villafuerte”, escribieron en Twitter.

Caso Blanca Arellano: Familia permanecerá en Lima y en los próximos días viajarán a Huacho

Familia pide justicia

La familia de Blanca Arellano llegó a Lima desde México y pidió justicia. Las hermanas de la ciudadana mexicana pedían la captura de los sospechosos, dado que las autoridades no han descartado que el estudiante haya participado solo en un presunto femicidio.

“Confiamos en que habrá justicia en el caso de Blanca. Confiamos en la pronta detención de la persona o de las personas sospechosas”, dijo Alejandra Arellano, hermana de la turista.

Todo indicaría que la mujer encontrada en la playa de Huacho por los pescadores sería Blanca, pero aún no se puede confirmar porque el cuerpo se encuentra desmembrado. Por ello, los familiares han llegado para realizar las pruebas correspondientes y saber la verdad de lo que sucedió.

