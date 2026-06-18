Josué Estrada se queda en Alianza Lima: dio marcha atrás en su intención de irse; luchará por un lugar en la oncena

Josué Estrada se queda en Alianza Lima con la idea de luchar por un lugar en la oncena. - Crédito: Difusión

Josué Estrada había dado un gran paso en su carrera al sumarse a Alianza Lima hace cerca de un año. Sus últimas temporadas en clubes de altura de Perú, con un rendimiento más que aprobatorio, hicieron que desde Matute se interesaran en su ficha, la cual trabajaron a contrarreloj en una operación relámpago.

A partir de entonces apareció una aventura desafiante para Estrada, quien con el avance de los meses ha visto cómo la competencia por un lugar como fijo en la banda derecha de la configuración aliancista lo ha reducido al máximo. De ahí que se decidiera, en un principio, a alejarse de la institución en busca de un reto temporal.

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Josué Estrada, abroquelado por el grupo aliancista. - Crédito: Paloma del Solar

La idea, incluso, cobró mucha fuerza durante las vacaciones del plantel. Sin embargo, el defensor peruano reflexionó mejor las cosas y después de una charla entre su entorno cercano y las autoridades de Alianza Lima, decidió dar marcha atrás a su intención; de tal manera que se mantendrá en el deber ‘íntimo’.

La posición de Josué, a todas luces, es demasiado valiente, teniendo en cuenta que no pasa siquiera como una alternativa fiable para el técnico Pablo Guede. Aun así, se esforzará como el que más en los entrenamientos para que esa visión cambie y pueda meterse, de a pocos, en la consideración del cuerpo técnico actual.

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El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

Ardua pugna

A mediados de la campaña anterior, Alianza Lima se reforzó con Josué Estrada como una solución por los problemas en el estado de forma de Guillermo Enrique. Desde ese entonces, el peruano se hizo del lugar, ofreciendo un desenvolvimiento adecuado como lateral por derecha.

Para el inicio del nuevo periodo, con un CT bajo los mandos, Estrada perdió su sitial por dos motivos de peso: una lesión en la pretemporada y la contratación de Luis Advíncula, quien por galones y experiencia se volvió un fijo en la línea defensiva. No había forma de que Josué convenciera al DT Guede. De ahí que se volviera un habitual en la banca de suplentes.

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Josué Estrada se planteó una marcha de Alianza Lima por baja participación. - Crédito: Difusión

Y para colmo de males, las veces que fue empleado para entrar a un partido se dio en circunstancias menores y resueltas: apenas jugó un minuto contra la Universidad Técnica de Cajamarca y otros dos frente a la Asociación Deportiva Tarma. En adelante, vio una baja participación en un equipo que salió ganador del Apertura 2026.

A pesar de las claras dificultades, Josué Estrada ha decidido mantenerse firme en La Victoria. Es consciente que hay una lucha muy fuerte con otros puntuales por un espacio en la zona derecha de la defensa, pero multiplicará esfuerzos en las prácticas en EGB para demostrar que puede ser utilidad en cualquier escenario, incluso sumando más minutos de los totalizados.

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El lateral puso la remontada para los 'blanquimorados'. (Video: L1MAX)

Intertemporada lista

En la penúltima semana de junio, Alianza Lima tiene previsto regresar a los entrenamientos bajo la conducción del director técnico Guede. El equipo retomará sus actividades de preparación tras un breve receso, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo alcanzado durante la primera parte del año.

Para esta nueva fase de trabajos, la Villa Deportiva Nacional será incorporada como una plaza adicional de entrenamiento. No obstante, la sede principal para las prácticas continuará siendo EGB, ubicada en Lurín, donde el plantel ha desarrollado la mayor parte de su preparación durante la temporada.

Alianza Lima buscará mantener su buen paso en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

En cuanto a la conformación del equipo, el área deportiva de Alianza Lima no contempla refuerzos en el corto plazo. La decisión responde a la ausencia de solicitudes formales por parte del entrenador.

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Alianza Lima se posiciona como un serio candidato para adjudicarse el Torneo Clausura 2026. Esta condición se sustenta en la obtención del Torneo Apertura, logrado con un rendimiento sobresaliente que ha consolidado al club como uno de los protagonistas del fútbol nacional.