Jefferson Farfán tras revelar que entrega S/7.000 a su hija con Darinka Ramírez y usuarios lo critican: “Eso vale un polo tuyo”

Jefferson Farfán es captado revisando su teléfono en un café, mientras comentarios de redes sociales sobre la pensión de su hija aparecen en pantalla, desatando una ola de críticas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que comenzó como una respuesta a los cuestionamientos de Magaly Medina terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente el monto que entrega mensualmente para la manutención de la hija que tiene con Darinka Ramírez, información que hasta ahora se mantenía en reserva.

La polémica en torno a la relación entre el exfutbolista y la madre de su hija ha ocupado titulares durante las últimas semanas. Entre declaraciones cruzadas, procesos judiciales y opiniones mediáticas, el tema ha generado gran interés entre los usuarios.

En ese contexto, Farfán decidió responder directamente a una de las interrogantes planteadas por la conductora de ATV, quien había cuestionado cuánto aportaba económicamente para el bienestar de la menor.

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A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el exseleccionado peruano escribió:

“Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Medina, sobre la pensión de mi hija: con mucho gusto le digo, paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”.

Darinka Ramírez cuestionó a Jefferson Farfán por revelar en redes sociales la pensión de su hija y sostuvo que la paternidad no se reduce al dinero.

Darinka Ramírez aseguró que la pensión actual no cubre todas las necesidades

Las declaraciones de Jefferson Farfán llegan semanas después de que Darinka Ramírez manifestara públicamente su desacuerdo con el monto destinado para la manutención de la menor.

Según explicó, el exfutbolista habría solicitado reducir la pensión hasta los S/4.200 mensuales, una cifra que, a su juicio, no permitiría cubrir adecuadamente los gastos de la pequeña Luana.

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La joven sostuvo además que existen múltiples necesidades vinculadas a la educación, salud, alimentación, recreación y seguridad de la niña, aspectos que demandan una inversión constante y que, según afirmó, superan ampliamente el monto que actualmente recibe.

Farfán grabó el mensaje en sus historias de Instagram la mañana del 16 de junio, según explicó en su publicación.

Jefferson Farfán también responde a Magaly Medina

Pero la publicación de Farfán no se limitó únicamente al tema de la pensión. El exdeportista aprovechó la ocasión para lanzar una nueva crítica contra Magaly Medina, con quien mantiene una abierta confrontación mediática.

En el mismo mensaje, escribió:

“Ahora yo le hago una pregunta. Usted hizo su servicio comunitario en las fechas que están firmadas con su huella y firma. Sí o no. ¿Hizo en las 10 jornadas, 76 horas? ¿Quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió? 6 minutos. Arriba Alianza”.

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“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

Usuarios critican a Jefferson Farfán tras conocer el monto de la pensión

La reacción en redes sociales fue inmediata. Aunque algunos usuarios reconocieron que S/7.000 mensuales representa una suma considerable para muchas familias peruanas, otros señalaron que el análisis debía realizarse considerando la capacidad económica de Farfán y el estilo de vida que suele mostrar públicamente.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse.

“Eso lo gastas en un reloj o un polo”, escribió un usuario. “Eso es menos que un regalo que le das a Xiomy”, comentó otra persona. “Para Farfán eso es un sencillo”, señaló otro internauta. Las críticas continuaron creciendo a medida que la publicación era compartida en distintas plataformas digitales.

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“Yo sé que es un monto fuerte, pero es su hija y debería apoyarla, ya que está expuesta a los criminales”, comentó una usuaria. “Qué pena, gastas en abogados, les regalas tu dinero por tu odio en lugar de darlo a tus hijas”, escribió otra persona.

“Eso no es nada para ti”, fue otro de los mensajes que recibió mayor respaldo entre los internautas. Incluso algunos consideraron que revelar la cifra terminó jugando en contra del propio exfutbolista. “Te pasas, mejor te hubieras quedado callado. Sé que Darinka también debe darle, pero ella está dedicada a la atención de tu hija, eso es un trabajo no remunerado”, expresó una seguidora.

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Jefferson Farfán mencionó nuevamente a Magaly Medina en su podcast Enfocados y le dedicó un saludo con tono irónico. YouTube.

La polémica continúa y divide opiniones en redes sociales

La controversia ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de las pensiones alimenticias cuando se trata de personajes públicos con altos ingresos económicos.

Mientras algunos consideran que el monto establecido judicialmente resulta adecuado, otros sostienen que la contribución debería reflejar la capacidad financiera de quien la entrega y garantizar que la menor mantenga el mismo nivel de vida que tendría junto a su padre.

Lo cierto es que la intención de Jefferson Farfán de transparentar la cifra no logró poner fin a las críticas. Por el contrario, abrió una nueva discusión pública sobre las responsabilidades económicas de los padres famosos y el bienestar de sus hijos.

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La conductora Magaly Medina responde enérgicamente a los ataques de Jefferson Farfán, a quien acusa de orquestar un circo mediático y violar su derecho a la intimidad al revelar ilegalmente la ubicación donde cumple su servicio comunitario.