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Melcochita responde a Monserrat Seminario luego de acusarlo de no pasar pensión: “Tiene que cobrar en Fiscalía”

El cómico aclaró que no ha desamparado a sus hijas luego de su separación de su aún esposa. Incluso, le explicó cuál es el proceso que debe cumplir

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Montaje de Melcochita, un hombre de tez oscura en saco rojo sonriendo y señalando, junto a Monserrat Seminario, una mujer de tez clara en vestido rojo
Melcochita responde a Monserrat Seminario sobre la pensión de alimentos, afirmando que debe cobrar en la Fiscalía.

El enfrentamiento entre Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y su expareja Monserrat Seminario sumó un nuevo episodio tras la denuncia pública de Seminario, quien sostuvo que el humorista no ha cubierto la pensión alimenticia correspondiente a los últimos cuatro meses para sus hijas. La situación se tornó visible cuando Seminario acudió al Banco de la Nación y descubrió que solo había un giro registrado, lo que desató su molestia y la llevó a exponer su caso en medios y redes sociales.

La respuesta de Melcochita fue inmediata. El cómico, acompañado por su abogado, explicó en América Hoy que la entrega de la pensión se realiza bajo un proceso formal a través de consignación judicial. Según su declaración, este mecanismo garantiza que exista constancia legal de cada depósito, evitando así conflictos derivados de entregas directas o informales.

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“Ella no tiene que cobrar en el banco, tiene que cobrar en la Fiscalía, ella está mal. Al abogado le doy la plata para que él deposite por intermedio de la Fiscalía, no le voy a dar así nomás, tiene que ser con papeles”, sostuvo Villanueva en televisión, dejando en claro que busca protegerse con documentación oficial.
Montaje de dos imágenes: a la izquierda, Melcochita, un hombre mayor con camisa azul, sentado; a la derecha, Monserrat Seminario, una mujer pensativa, con cuello tortuga azul
Monserrat Seminario denunció que Melcochita no depositó dinero para la manutención de sus hijas menores desde la separación de hace cinco meses.

El abogado del artista añadió detalles sobre el procedimiento. Explicó que, ante la ausencia de un acuerdo conciliatorio, la ley permite que los pagos se realicen por consignación. Según su versión, el monto entregado es de 1.000 soles cada mes, y el depósito se efectúa el día 5. El letrado resaltó que la madre de las menores debe acercarse al Poder Judicial para realizar el cobro y no esperar el dinero en ventanilla bancaria.

“Ella tiene que ir al Poder Judicial a preguntar. Yo le puse en conocimiento en una audiencia que estamos haciendo un ofrecimiento de pago. Ya que no se concilió, a nosotros nos corresponde hacer un ofrecimiento de pago, o sea, judicialmente”, detalló, precisando los pasos seguidos por la defensa.

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El caso evidenció la incomodidad de Melcochita al ser expuesto públicamente, pero insistió en que no ha desamparado a sus hijas y que cumple con la responsabilidad bajo los parámetros legales fijados. La controversia, sin embargo, continúa alimentando el debate en redes sociales y medios, donde las versiones contrapuestas mantienen el interés.

Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.

¿Qué había reclamado Monserrat?

Monserrat Seminario relató en América Hoy que acudió al Banco de la Nación para cobrar la pensión de alimentos correspondiente a los últimos cuatro meses y se encontró con que solo había un giro disponible. “Fui al Banco de la Nación... él decía que me había depositado todos los meses, los cuatro meses, y me doy con la sorpresa que solamente uno y que no me habían aperturado cuenta ni nada, solamente era un giro, un solo de los cinco meses”, relató.

La situación generó indignación en Seminario, quien esperó varias horas en la entidad bancaria. “He estado como tres horas en el banco esperando, desde las 9 am, para que me la sorpresa que el señor no había depositado los cuatro meses, solamente un mes”, expresó.

En el mismo espacio televisivo, Seminario también respondió a los cuestionamientos de usuarios en redes sociales que la criticaron por la exposición pública de su problema familiar. “Ojalá que estés en mi pellejo, las mujeres que están criticando ahí, no se le desea el mal a nadie pero con los hijos que no se metan”, declaró.

Imagen dividida mostrando a Monserrat Seminario a la izquierda, con cabello oscuro y la mirada baja; a la derecha, Melcochita con traje, mirando fijamente
Melcochita confronta a Monserrat Seminario después de que ella lo llamara "doble cara", en un ambiente de desacuerdos públicos.

El conflicto pone de manifiesto las dificultades y tensiones que pueden surgir al no existir acuerdos directos para el pago de pensiones alimenticias, dejando el desenlace en manos de las autoridades judiciales.

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